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Ролан Гаррос. Надаль в день 35-летия в 17-й раз обыграл Гаске

Теннис
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Грунтовый король идет дальше

Ролан Гаррос. Надаль в день 35-летия в 17-й раз обыграл Гаске

фото - flashscore.com.ua

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Рафаэль Надаль во втором раунде Ролан Гаррос за 2 часа и 16 минут обыграл Ришара Гаске (6:0, 7:5, 6:2) и увеличил счет личных встреч с французом до 17-0.

Единственный проблемный момент у Надаля возник в концовке второго сета, когда 20-кратный чемпион Шлемов при счете 5:2 проиграл свою подачу.

В матче с Гаске Надаль подал 3 эйса, выиграл 84% очков с первой подачи, реализовал 7 из 16 брейк-поинтов, сделал 36 виннерсов и совершил 23 невынужденных ошибки.

Следующим соперником Рафаэля Надаля в Париже станет 45-я ракетка мира Кэмерон Норри.

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В статье: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Ришар Гаске
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