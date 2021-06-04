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Ролан Гаррос. Надаль в день 35-летия в 17-й раз обыграл Гаске
Грунтовый король идет дальше
фото - flashscore.com.ua
Рафаэль Надаль во втором раунде Ролан Гаррос за 2 часа и 16 минут обыграл Ришара Гаске (6:0, 7:5, 6:2) и увеличил счет личных встреч с французом до 17-0.
Единственный проблемный момент у Надаля возник в концовке второго сета, когда 20-кратный чемпион Шлемов при счете 5:2 проиграл свою подачу.
В матче с Гаске Надаль подал 3 эйса, выиграл 84% очков с первой подачи, реализовал 7 из 16 брейк-поинтов, сделал 36 виннерсов и совершил 23 невынужденных ошибки.
Birthday Victory ????— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021
In his first Parisian night session, @RafaelNadal improves to 17-0 against Gasquet 6-0, 7-5, 6-2 and reaches the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/y2x7AdPJ4w
Следующим соперником Рафаэля Надаля в Париже станет 45-я ракетка мира Кэмерон Норри.
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