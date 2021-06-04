На Ролан Гаррос 29 теннисистов из посева не смогли выйти в третий раунд

Накануне в Париже в двух одиночных разрядах определились все пары третьего раунда.

Суммарно у мужчин и женщин до третьего круга не смогли дойти 29 из 64 теннисистов из посева.

В мужском одиночном разряде досрочно выбыли Доминик Тим, Андрей Рублев, Роберто Баутиста-Агут, Давид Гоффен, Гаэль Монфис, Григор Димитров, Хуберт Хуркач, Феликс Оже-Альяссим, Алекс Де Минаур, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Дэн Эванс, Лоренцо Сонего, Николоз Басилашвили, Уго Умбер и Тэйлор Фриц.

У женщин Ролан Гаррос завершен для Эшли Барти, Наоми Осаки, Бьянки Андрееску, Каролины Плишковой, Белинды Бенчич, Петры Квитовой, Гарбинье Мугурусы, Кики Бертенс, Йоханны Конты, Петры Мартич, Анжелик Кербер, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой.

Напомним, что в третьем раунде Ролан Гаррос сыграют две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк.