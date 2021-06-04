Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На Ролан Гаррос 29 теннисистов из посева не смогли выйти в третий раунд
Почти половина
фото - twitter.com
Накануне в Париже в двух одиночных разрядах определились все пары третьего раунда.
Суммарно у мужчин и женщин до третьего круга не смогли дойти 29 из 64 теннисистов из посева.
В мужском одиночном разряде досрочно выбыли Доминик Тим, Андрей Рублев, Роберто Баутиста-Агут, Давид Гоффен, Гаэль Монфис, Григор Димитров, Хуберт Хуркач, Феликс Оже-Альяссим, Алекс Де Минаур, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Дэн Эванс, Лоренцо Сонего, Николоз Басилашвили, Уго Умбер и Тэйлор Фриц.
У женщин Ролан Гаррос завершен для Эшли Барти, Наоми Осаки, Бьянки Андрееску, Каролины Плишковой, Белинды Бенчич, Петры Квитовой, Гарбинье Мугурусы, Кики Бертенс, Йоханны Конты, Петры Мартич, Анжелик Кербер, Вероники Кудерметовой и Екатерины Александровой.
Напомним, что в третьем раунде Ролан Гаррос сыграют две украинки – Элина Свитолина и Марта Костюк.
Популярное сейчас
- Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов
- Армянский Пюник объявил о расставании с тремя украинцами
- Два красивых гола и без победителя. Бельгия - Греция 1:1
- Костюк пробилась в 3-й раунд Ролан Гаррос. Как это было
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО