Российскую теннисистку задержали на Ролан Гаррос. Она подозревается в договорном матче

Французское издание Le Parisien сообщило, что накануне в Париже полиция задержала российскую теннисистку Яну Сизикову.

Сизикова в четверг вместе с Екатериной Александровой в парном турнире Ролан Гаррос проиграла Сторм Сандерс и Айле Томлянович (6:1, 6:1). Сразу после матча россиянка и оказалась в руках полиции.

У французских правоохранительных органов вопросы к Сизиковой по прошлогоднему матчу на Ролан Гаррос, когда теннисистка в одном из геймов парного матча совершила две двойных ошибки. Как раз на поражение пары Сизиковой в этом гейме и были сделаны аномальные ставки – несколько сотен тысяч евро.

Яна Сизикова в парном рейтинге WTA занимает 101-е место.