Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надежда Киченок вылетела с Ролан Гаррос
Украинка не смогла повторить личный рекорд в Париже
Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару во втором раунде Открытого чемпионата Франции неожиданно проиграла француженка Кларе Бюрель и Хлоэ Паке (4:6, 5:7).
В концовке первого сета при счете 4:5 Олару провалила гейм на своей подаче, допустив двойную в критический момент.
Во второй партии Киченок и Олару вели 5:1 с двумя брейками, но ухитрились отдать пять геймов подряд.
Надежда Киченок была последней украинкой в парной сетке Ролан Гаррос.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией
- Ювентус официально прекратил сотрудничество с братом лидера обороны команды
- Фенербахче расстался с главным тренером. Ребров был одним из кандидатов
- Свитолина снова в двух сетах побеждает на Ролан Гаррос и выходит в третий раунд
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Мбаппе в шоке: фокусник украл вспышку с его телефона