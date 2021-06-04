Надежда Киченок вылетела с Ролан Гаррос

Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару во втором раунде Открытого чемпионата Франции неожиданно проиграла француженка Кларе Бюрель и Хлоэ Паке (4:6, 5:7).

В концовке первого сета при счете 4:5 Олару провалила гейм на своей подаче, допустив двойную в критический момент.

Во второй партии Киченок и Олару вели 5:1 с двумя брейками, но ухитрились отдать пять геймов подряд.

Надежда Киченок была последней украинкой в парной сетке Ролан Гаррос.