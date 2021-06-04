  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надежда Киченок вылетела с Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надежда Киченок вылетела с Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Украинка не смогла повторить личный рекорд в Париже

Надежда Киченок вылетела с Ролан Гаррос

Новина українською

Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару во втором раунде Открытого чемпионата Франции неожиданно проиграла француженка Кларе Бюрель и Хлоэ Паке (4:6, 5:7).

В концовке первого сета при счете 4:5 Олару провалила гейм на своей подаче, допустив двойную в критический момент.

Во второй партии Киченок и Олару вели 5:1 с двумя брейками, но ухитрились отдать пять геймов подряд.

Надежда Киченок была последней украинкой в парной сетке Ролан Гаррос.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на Ролан Гаррос 29 теннисистов из посева не смогли выйти в третий раунд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Надежда Киченок Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...