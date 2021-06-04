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Соболенко сенсационно проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос

Теннис
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Париж потерял еще одну фаворитку

Соболенко сенсационно проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

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Четвертая ракетка мира Арина Соболенко в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции неожиданно уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (4:6, 6:2, 0:6).

Соболенко в последнем матче на турнире совершила 39 невынужденных ошибок и проиграла пять геймов на своей подаче.

Павлюченкова подтвердила статус грозы фаворитов на Шлемах. Победа над Соболенко стала для Анастасии седьмой в карьере над соперницей из топ-10 в рамках мэйджоров.

Анастасия Павлюченкова в четвертом круге Ролан Гаррос сыграет с Викторией Азаренко или Мэдисон Киз.

Таким образом, среди теннисисток топ-10 на Ролан Гаррос остались только София Кенин, Элина Свитолина, Серена Уильямс и действующая чемпионка турнира Ига Швёнтек.

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В статье: Анастасия Павлюченкова Арина Соболенко Ролан Гаррос
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