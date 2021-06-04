  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Зверев в четвертый раз подряд пробился в 1/8 финала на Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зверев в четвертый раз подряд пробился в 1/8 финала на Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Немец продолжает побеждать

Зверев в четвертый раз подряд пробился в 1/8 финала на Ролан Гаррос

фото - rolandgarros.com

Новина українською

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев потратил чуть больше двух часов на победу над 55-й ракеткой мира из Сербии Ласло Дьере (6:2, 7:5, 6:2).

Переломный момент матча произошел в концовке второго сета, когда Дьере при счете 5:4 упустил на своей подаче тройной сет-бол.

Зверев в матче третьего раунда подал 4 эйса, выиграл 73% очков с первой подачи, реализовал 7 из 10 брейк-поинтов, сделал 31 виннерс при 36 невынужденных ошибках.

За третий четвертьфинал на кортах Ролан Гаррос Александр Зверев поспорит с японцем Кеи Нисикори.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Соболенко сенсационно проиграла в третьем раунде Ролан Гаррос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зверев Ролан Гаррос Ласло Дьере
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...