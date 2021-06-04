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Зверев в четвертый раз подряд пробился в 1/8 финала на Ролан Гаррос
Немец продолжает побеждать
фото - rolandgarros.com
В третьем круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев потратил чуть больше двух часов на победу над 55-й ракеткой мира из Сербии Ласло Дьере (6:2, 7:5, 6:2).
Переломный момент матча произошел в концовке второго сета, когда Дьере при счете 5:4 упустил на своей подаче тройной сет-бол.
Зверев в матче третьего раунда подал 4 эйса, выиграл 73% очков с первой подачи, реализовал 7 из 10 брейк-поинтов, сделал 31 виннерс при 36 невынужденных ошибках.
За третий четвертьфинал на кортах Ролан Гаррос Александр Зверев поспорит с японцем Кеи Нисикори.
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