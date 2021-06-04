Зверев в четвертый раз подряд пробился в 1/8 финала на Ролан Гаррос

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Александр Зверев потратил чуть больше двух часов на победу над 55-й ракеткой мира из Сербии Ласло Дьере (6:2, 7:5, 6:2).

Переломный момент матча произошел в концовке второго сета, когда Дьере при счете 5:4 упустил на своей подаче тройной сет-бол.

Зверев в матче третьего раунда подал 4 эйса, выиграл 73% очков с первой подачи, реализовал 7 из 10 брейк-поинтов, сделал 31 виннерс при 36 невынужденных ошибках.

За третий четвертьфинал на кортах Ролан Гаррос Александр Зверев поспорит с японцем Кеи Нисикори.