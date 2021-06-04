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Доминик Тим сыграет на турнире в Мальорке
Теннисист получил уайлд-кард
Австрийский теннисист Доминик Тим взял уайлд-кард на травяной турнир на Мальорке (Испания), пишет польский журналист Михал Самульски в своём "твиттере".
Турнир начнётся 21 июня. Тим станет единственным игроком топ-10 в сетке и первым сеяным. Также на турнире выступит норвежец Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф из Германии, представитель Австралии Ник Кирьос, испанец Пабло Андухар и другие.
Ранее Доминик Тим впервые в карьере проиграл в первом круге "Ролан Гаррос". Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар.
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