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Доминик Тим сыграет на турнире в Мальорке

Теннис
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Теннисист получил уайлд-кард

Доминик Тим сыграет на турнире в Мальорке

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим взял уайлд-кард на травяной турнир на Мальорке (Испания), пишет польский журналист Михал Самульски в своём "твиттере".

Турнир начнётся 21 июня. Тим станет единственным игроком топ-10 в сетке и первым сеяным. Также на турнире выступит норвежец Каспер Рууд, Ян-Леннард Штруфф из Германии, представитель Австралии Ник Кирьос, испанец Пабло Андухар и другие.

Ранее Доминик Тим впервые в карьере проиграл в первом круге "Ролан Гаррос". Поражение победителю US Open нанёс испанец Пабло Андухар.

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В статье: Доминик Тим
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