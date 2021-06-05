Костюк за 1 час разбила россиянку и впервые вышла в 1/8 финала на Ролан Гаррос. Как это было

Третья ракетка Украины Марта Костюк в субботу в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции сыграет с 88-й ракеткой мира из России Варварой Грачевой.

Матч между Костюк и Грачевой пройдет на корте №7 вторым запуском после мужского одиночного поединка между Марко Чеккинато и Лоренцо Музетти. Теннисистки появятся на корте не ранее 14:00 по киевскому времени.

Костюк и Грачева на Ролан Гаррос проведут третью очную встречу (1:1). Обе теннисистки будут бороться за обновление личных рекордов на турнире Большого шлема.

Победительница матча между Костюк и Грачевой в 1/8 финала Ролан Гаррос сыграет с Анетт Контавейт или Игой Швёнтек.

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Костюк против Грачевой в 3-м раунде Ролан Гаррос: текстовая трансляция матча

16:37. UA-Футбол поздравляет всех с грандиозным успехом Марты Костюк на Ролан Гаррос! Наш онлайн подходит к завершению – до новых встреч!

16:36. В 1/8 финала Марта Костюк может сыграть с действующей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Швёнтек, если полячка в третьем круге пройдет Анетт Контавейт.

16:34. Костюк разбила Грачеву и вышла в 4-й раунд Ролан Гаррос!

6:1, 6:2 – счет говорит сам за себя. Тотальное доминирование украинки и заслуженный проход в 1/8 финала.

Статистика матча:

17-14 Костюк перебила Грачеву по виннерсам, а по невынужденным ошибкам 11-29 не в пользу россиянки.

16:27. Костюк – Грачева 6:1, 5:2

На первый в карьере выход в 1/8 финала мэйджора сейчас будет подавать Костюк. Под ноль забрала украинка гейм на подаче Грачевой!

16:25. Костюк – Грачева 6:1, 4:2

Великолепно! Очень надежно отработала Костюк гейм на своей подаче. У Марты во втором сете уже 4 эйса и солидные 81% выигранных очков с первого мяча.

16:23. Костюк – Грачева 6:1, 3:2

Одну хорошую атаку провела Костюк, но этого было недостаточно, чтобы завязать борьбу на приеме.

16:20. Костюк – Грачева 6:1, 3:1

Шикарный гейм от Костюк на своей подаче! Ни одного мяча на приеме Грачева не взяла.

16:17. Костюк – Грачева 6:1, 2:1

Двойной брейк-поинт теряет Костюк. Внезапно посыпались от украинки невынужденные ошибки. Собраться!

16:12. Костюк – Грачева 6:1, 2:0

С 40:15 придумала Костюк проблемы на свою голову. К счастью, обошлось без брейк-поинтов.

16:08. Костюк – Грачева 6:1, 1:0

И сразу же брейк от Марты! Две двойных дала Грачева в первом гейме второго сета – что ж, спасибо от души.

16:04. Костюк громит Грачеву в первом сете – 6:1!

Последний гейм стартовой партии Марта забрала, отыграв двойной брейк-поинт. А на сет-боле украинка подала эйс!

Статистика первого сета:

6-6 по виннерсам, а вот невынужденных ошибок у Костюк в три раза меньше – 6 против 18.

15:59. Костюк – Грачева 5:1

Второй брейк от украинки! Уступала Марта на приеме 15:40, но после двойной Грачевой ухватилась за свой шанс и шикарно провела два ключевых розыгрыша. И смэш прошел у Костюк, и укороченный. Браво!

15:53. Костюк – Грачева 4:1

С брейк-поинта берет Костюк свою подачу и уходит в отрыв. Марта играет вторым номером – и пока такая тактика отлично работает. У Грачевой очень много ошибок на задней линии. Вот даже ракетка полетела из рук Варвары прямо на трибуны – некрасиво…

15:47. Костюк – Грачева 3:1

Есть брейк от Марты! Идеальной свечой заработала украинка двойной брейк-поинт, а затем безупречно выстрелила с бэкхенда.

15:43 Костюк - Грачева 2:1

Под ноль гейм в пользу украинки, и она вновь выходит вперед. Видно, что Марта пока работает не на максимуме и есть возможность прибавить.

15:39 Костюк - Грачева 1:1

Для Грачевой гейм на своей подаче оказался более тяжелым, но она ее все же защитила, сравняв счет.

15:34 Костюк - Грачева 1:0

Украинка начинает матч с защиты своей подачи. При переходе Марта ещё успела пообщаться о чём-то с рефери на вышке, но уже готова к приему.

15:30 Сегодня свой поединок уже провела украинка Элина Свитолина, которая достаточно неожиданно проиграла Барборе Крейчиковой и покидает Париж. В одиночном разряде среди украинских теннисисток остаётся только Костюк.

15:25 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн матча третьего круга Открытого чемпионата Франции. Нас ожидает поединок украинки Марты Костюк против россиянки Варвары Грачевой. Встреча пройдёт вторым запуском после матча итальянцев Чеккинато и Музетти, который уже завершился победой второго в пяти сетах. Так что украинка начнёт свою игру с минуты на минуту.