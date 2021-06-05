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28-я ракетка мира снялся с турнира в Штутгарте
Соревнования стартуют 7 июня
28-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего не примет участия в турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в "Твиттере".
Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня.
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время, Лоренцо уступил представителю ЮАР Ллойду Харрису.
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