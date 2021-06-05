  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. 28-я ракетка мира снялся с турнира в Штутгарте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

28-я ракетка мира снялся с турнира в Штутгарте

Теннис
(1 голосов)

Соревнования стартуют 7 июня

28-я ракетка мира снялся с турнира в Штутгарте

Новина українською

28-я ракетка мира, итальянский теннисист Лоренцо Сонего не примет участия в турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Об этом сообщается на странице Entry List Updates в "Твиттере".

Соревнования запланированы на период с 7 по 13 июня.

В матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который продолжается в настоящее время, Лоренцо уступил представителю ЮАР Ллойду Харрису.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лоренцо Сонего
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...