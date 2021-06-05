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Циципас - о матче с Иснером: Я выдал не лучший старт, но во втором сете всё нормализовалось

Теннис
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Стефаносу удалось поймать ритм

Циципас - о матче с Иснером: Я выдал не лучший старт, но во втором сете всё нормализовалось

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Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал победу, которую он одержал в матче третьего круга "Ролан Гаррос". В четырёх сетах Циципас обыграл представителя США Джона Иснера.

"Матч в целом развивался по одному шаблону и получился каким-то повторяющимся. Было сложно приспособиться, я почувствовал, что мои мышцы долгое время оставались холодными. Но потом высвободил немного гнева и выпустил его наружу. Это в конечном итоге и расшевелило меня и помогло лучше справляться с будущими непростыми ситуациями.

Я выдал не лучший старт, но во втором сете всё нормализовалось. Я поймал нужный ритм и в конце концов победил", — приводит слова Циципаса официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

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В статье: Стефанос Циципас
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