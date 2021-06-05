Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас - о матче с Иснером: Я выдал не лучший старт, но во втором сете всё нормализовалось
Стефаносу удалось поймать ритм
Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал победу, которую он одержал в матче третьего круга "Ролан Гаррос". В четырёх сетах Циципас обыграл представителя США Джона Иснера.
"Матч в целом развивался по одному шаблону и получился каким-то повторяющимся. Было сложно приспособиться, я почувствовал, что мои мышцы долгое время оставались холодными. Но потом высвободил немного гнева и выпустил его наружу. Это в конечном итоге и расшевелило меня и помогло лучше справляться с будущими непростыми ситуациями.
Я выдал не лучший старт, но во втором сете всё нормализовалось. Я поймал нужный ритм и в конце концов победил", — приводит слова Циципаса официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
Популярное сейчас
- Шевченко нашел оптимальную структуру для интенсивности: Тактика в матче Украина - Северная Ирландия
- Ребров покинул Ференцварош, французский интерес к Шапаренко. Главные новости за 4 июня
- Зинченко прибыл в расположение сборной, Цыганков и Соболь вернулись в общую группу
- Костюк пробилась в 3-й раунд Ролан Гаррос. Как это было
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО