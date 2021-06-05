Свитолина сражается за ТОП-16 Ролан Гаррос. Текстовый LIVE матча

Первая ракетка Украины в субботу, 5 июня, снова одной из первых выйдет на корт. На этот раз соперницей нашей девушки будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова. Поединок пройдёт на главном корте турнира, Филиппа-Шатрие. Начало встречи запланировано на 13:00 по Киеву.

Ранее Свитолина и Крейчикова не проводили матчей между собой. Украинка на данный момент занимает шестое место рейтинга WTA, в то время как Крейчикова на 33-й позиции. Свитолина в двух предыдущих встречах не затратила больше двух сетов для победы над француженкой Осеаной Бабель и американкой Ли Энн. Крейчикова уже выбила из турнира Кристину Плишкову и Екатерину Александрову.

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Барбора Крейчикова - Элина Свитолина: текстовая трансляция матча

11:30 Чтобы не терять времени даром до матча, очень рекоммендую вам авторский материал нашего журналиста Ивана Мартынова, который детально рассказал, что же происходило в двух первых раундах для двух украинских топовых теннисисток, о статусе фаворита для Свитолиной в верхней четверти турнирной сетки, а также перспективах Костюк.

11:25 Напомним, что сегодня на корт выйдет также Марта Костюк. Встреча украинки против россиянки Грачёвой пройдёт вторым запуском (после поединка между итальянцами Чеккинато - Мусетти) на корте №7 и начнётся ориентировочно в 15:00. За этой игрой вы также можете следить в онлайне на UA-Футбол здесь .

11:20 Всем привет и добро пожаловать на очередную текстовую трансляцию из кортов теннисного Roland Garros! Сегодня украинка Элина Свитолина проведёт уже третий поединок на турнире. Болеем за нашу девушку и верим, что победную серию удастся продолжить!