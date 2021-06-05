Марта Костюк о дружбе в Туре: В сердце должны быть чистые намерения

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) поделилась своими мыслями по поводу дружеских отношений в Туре и рассказала, кого считает своей подругой. Ее слова цитирует tennis.com:

"Люди думают, что на турнирах мы постоянно видимся и общаемся. Честно? В Париже я видела Бьянку (Андрееску - прим.) дважды, потому что мы тренируемся и играем в разное время. С Паулой (Бадоса - прим.) мы виделись каждый день, потому что мы устроились на корте Ленглен.

Но в основном все занимаются своими делами. Мы все еще молоды, и есть вероятность, что мы разойдемся, потому что мы все очень хотим побеждать. Мы хотим быть первыми в мире, выигрывать "Шлемы".

В сердце должны быть чистые намерения. Если ты чувствуешь, что не можешь на 100% поддерживать человека, важно прямо об этом сказать: "Мы не можем дружить, я вижу в тебе конкурента". Мне было бы неуютно дружить с человеком, которого я не хочу видеть успешным" - сказала она.