Серена Уильямс: Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться

Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №8) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции против Даниэль Коллинс (WTА №50). Ее слова цитирует au.sports.yahoo.com:

"Мне нужно было отыграться, нужно было найти себя. Другой Серены не существует. Это я. И это прикольно.

Впереди еще много матчей, в сетке много классных игроков. Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться, ничто не дается просто так" - сказала она.