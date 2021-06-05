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Серена Уильямс: Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться

Теннис
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Комментарий легенды

Серена Уильямс: Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться

UA-Футбол
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Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №8) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции против Даниэль Коллинс (WTА №50). Ее слова цитирует au.sports.yahoo.com:

"Мне нужно было отыграться, нужно было найти себя. Другой Серены не существует. Это я. И это прикольно.

Впереди еще много матчей, в сетке много классных игроков. Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться, ничто не дается просто так" - сказала она.

Напомним, что ранее Роджер Федерер рассказал о своих ощущениях от игры на грунте.

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В статье: Серена Уильямс
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