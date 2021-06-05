Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серена Уильямс: Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться
Комментарий легенды
Американская теннисистка Серена Уильямс (WTA №8) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции против Даниэль Коллинс (WTА №50). Ее слова цитирует au.sports.yahoo.com:
"Мне нужно было отыграться, нужно было найти себя. Другой Серены не существует. Это я. И это прикольно.
Впереди еще много матчей, в сетке много классных игроков. Конкуренция в туре очень высокая, в каждом матче нужно бороться, ничто не дается просто так" - сказала она.
Напомним, что ранее Роджер Федерер
Популярное сейчас
- Шевченко нашел оптимальную структуру для интенсивности: Тактика в матче Украина - Северная Ирландия
- Ребров покинул Ференцварош, французский интерес к Шапаренко. Главные новости за 4 июня
- Цели Металлиста 1925 - платочки белые для Кремня. Анонс 29-го тура Первой лиги
- Свитолина и Костюк прошли в третий круг на Ролан Гаррос. А что дальше?
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО