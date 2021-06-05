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Свитолина проигрывает Крейчиковой и бесславно покидает Roland Garros

Теннис
(2 голосов)

Всего лишь третий круг...

Свитолина проигрывает Крейчиковой и бесславно покидает Roland Garros

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. Наша спортсменка уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (WTA №33).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-2) в пользу победительницы матча, в активе которой 2 подачи на вылет, 38 виннеров, 6 из 13 реализованных брейков, 28 невынужденных и 1 двойная ошибка. В активе украинки 3 эйса, 20 виннеров, 2 из 7 реализованных брейка, 18 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Свитолина на протяжении всего матча была заметно слабее своей соперницы, которая действовала разнообразно, гоняла оппонентку по корту и была гораздо точнее. Спады в игре Барборы если и были, то очень кратковременны и откровенно не решали даже тактические задачи украинки.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франция
30 мая - 12 июня
Грунт
Призовой фонд: 34,5 млн.евро
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
1/16 финала
Элина Свитолина (WTA №6) - Барбора Крейчикова (WTA №33)
0 - 2 (3-6; 2-6)

В матче 1/8 финала чешская спортсменка сыграет против американки Слоан Стивенс (WTA №59).

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В статье: Элина Свитолина Roland Garros Барбора Крейчикова
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