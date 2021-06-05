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Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в 1/8 финала Roland Garros
Великолепный матч
фото - WTA
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В поединке 1/16 она одолела представительницу России Варвару Грачеву (WTA №88).
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 5 подач на вылет, 17 виннеров, 4 из 6 реализованных брейков, 11 невынужденных и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 14 виннеров, 0 с 3 реализованных брейков, 29 невынужденных и 6 двойных ошибок.
В матче 1/8 финала наша спортсменка сыграет против победительницы встречи Швёнтек / Контавейт.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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