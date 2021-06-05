Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В поединке 1/16 она одолела представительницу России Варвару Грачеву (WTA №88).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 5 подач на вылет, 17 виннеров, 4 из 6 реализованных брейков, 11 невынужденных и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 14 виннеров, 0 с 3 реализованных брейков, 29 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франция

30 мая - 12 июня

Грунт

Призовой фонд: 34,5 млн. €

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

1/16 финала

Марта Костюк (WTA №81) - Варвара Грачева (WTA №88)

2 - 0 (6-1; 6-2)

В матче 1/8 финала наша спортсменка сыграет против победительницы встречи Швёнтек / Контавейт.