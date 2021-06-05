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Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Теннис
(1 голосов)

Великолепный матч

Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в 1/8 финала Roland Garros

фото - WTA

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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции - Roland Garros. В поединке 1/16 она одолела представительницу России Варвару Грачеву (WTA №88).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-2) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 5 подач на вылет, 17 виннеров, 4 из 6 реализованных брейков, 11 невынужденных и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 14 виннеров, 0 с 3 реализованных брейков, 29 невынужденных и 6 двойных ошибок.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франция
30 мая - 12 июня
Грунт
Призовой фонд: 34,5 млн. €
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
1/16 финала
Марта Костюк (WTA №81) - Варвара Грачева (WTA №88)
2 - 0 (6-1; 6-2)

В матче 1/8 финала наша спортсменка сыграет против победительницы встречи Швёнтек / Контавейт.

Напомним, что ранее Элина Свитолина покинула Roland Garros.

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В статье: Марта Костюк Roland Garros
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