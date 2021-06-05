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Костюк сыграет с чемпионкой Roland Garros в 1/8 финала турнира

Теннис
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Нас ожидает хороший матч

Костюк сыграет с чемпионкой Roland Garros в 1/8 финала турнира

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) после победы в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции узнала свою соперницу в следующем раунде соревнований. Ею стала действующая чемпионка Roland Garros, полька Ига Швёнтек (WTA №8).

В своей битве за ТОП 16 игроков турнира она одолела эстонку Анет Контавейт (WTA №31). Счет матча 2-0 (7-6; 6-0) в пользу Иги, в активе которой 2 подачи на вылет, 21 виннер, 12 невынужденных ошибок, 4 из 5 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

Встреча Костюк - Швёнтек по предварительной информации состоится в понедельник, 7 июня. Отметим, что на профессиональном уровне соперницы между собой еще не встречались, однако в юниорах однажды полька все же победила нашу теннисистку.

Напомним, что ранее Элина Свитолина покинула Roland Garros.

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В статье: Марта Костюк Roland Garros Ига Швёнтек
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