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Костюк сыграет с чемпионкой Roland Garros в 1/8 финала турнира
Нас ожидает хороший матч
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) после
В своей битве за ТОП 16 игроков турнира она одолела эстонку Анет Контавейт (WTA №31). Счет матча 2-0 (7-6; 6-0) в пользу Иги, в активе которой 2 подачи на вылет, 21 виннер, 12 невынужденных ошибок, 4 из 5 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
Встреча Костюк - Швёнтек по предварительной информации состоится в понедельник, 7 июня. Отметим, что на профессиональном уровне соперницы между собой еще не встречались, однако в юниорах однажды полька все же победила нашу теннисистку.
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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