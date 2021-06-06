Марта Костюк о матче против Грачевой: Просто поняла, что я ее съем

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №81) прокомментировала победу в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции над россиянкой Варварой Грачевой (WTA №88).

"Конечно, я чувствовала, что это третий круг Большого Шлема. Я дважды уже играла на этом этапе и оба раза проигрывала теннисисткам из топ-10, это был не тот случай, когда у меня был шанс и я им не воспользовалась. На этот раз было иначе, я не играла с соперницей из первой десятки. Я немножко переживала перед матчем, пыталась переживать, но чувствовала невероятный покой внутри и не понимала, почему. Оно мне не очень нравилось, потому что мне хотелось, чтобы у меня проявились эмоции, а их не было так много, как обычно. Когда мы вышли на корт, провели разминку и сыграли первый гейм, я просто поняла, что я ее "съем". Я чувствовала ее страх, что она не очень уверена и я понимала, что это мой матч.

Если говорить о предстоящем поединке с Игой Швёнтек, то мы уже встречались один раз. В 2017 году я проиграла ей на турнире первой категории в Австралии. После этого я выиграла юниорский Australian Open, а она проиграла в первом или втором круге той девочке, которую я обыграла в полуфинале первого турнира. Я все это помню. А все, что я помню о нашей игре, так это только то, что она меня убила. Она выиграла вроде 6-3, 6-3, но я была такой уставшей и подумала, что даже не буду пытаться бороться, потому что впереди "Шлем" и он важнее. Никогда с ней не тренировалась, никогда не следила за ее матчами. Я знаю, что Ига играет агрессивно, поэтому и против нее нужно играть агрессивно. Я оставлю вопрос тактики моей маме, она объяснит мне основы и что я должна буду делать" - сказала она.