Элина Свитолина: Есть немного проблемы со здоровьем

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) прокомментировала проигрыш в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции.

"Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала. Сегодня я, наверное, слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями и поэтому ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счете 3-4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это был самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но если бы счет стал 4-4, возможно, что-то бы сложилось по-другому. Сложно сказать, потому что могло произойти все что угодно.

Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала для себя корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла, возможно, играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее.

Далее будем смотреть, как будет проходить мое восстановление, есть немножко проблемы со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Уимблдону" - сказала она.