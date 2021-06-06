Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина: Есть немного проблемы со здоровьем
Комментарий украинки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) прокомментировала
"Сложно сказать, что помешало мне найти свою игру. Я не очень хорошо реагировала на удары, возможно, сильно перенервничала. Сегодня я, наверное, слишком волновалась, мне было очень сложно справиться с эмоциями и поэтому ничего не получалось. У меня не было слаженной игры, а где-то, где у меня был шанс, активнее сыграла Крейчикова. Я упустила гейм при счете 3-4 в первом сете, который должна была выигрывать. Это был долгий гейм, но я даже не задумывалась, что мы играли его 20 минут. Нельзя сказать, что он был какой-то невероятный, было много ошибок. Возможно, это был самый затяжной гейм, который я когда-либо играла. Не могу назвать его ключевым, но если бы счет стал 4-4, возможно, что-то бы сложилось по-другому. Сложно сказать, потому что могло произойти все что угодно.
Удивила ли меня чем-то соперница? Нет, я знала, что она играет с вращением, у нее хорошие углы, она здорово закручивает мяч. Конечно, я знала это, просто мне было сложно сегодня перехватить инициативу. Она здорово использовала углы и открывала для себя корт. Я бы не сказала, что я тактически где-то плохо играла, возможно, играла мягко и ей было удобно потом вторым мячом играть еще острее.
Далее будем смотреть, как будет проходить мое восстановление, есть немножко проблемы со здоровьем. Конечно, дальше буду тренироваться на траве, чтобы быть готовой к Уимблдону" - сказала она.
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- СМИ: Сборная России может отказаться от участия в Евро-2020
- "Это все устроили уродливые политики". Леоненко - о новой форме сборной Украины
- Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня
- Костюк разгромила россиянку Грачеву и вышла в 1/8 финала Roland Garros
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО