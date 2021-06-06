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Новак Джокович: Я еще не выполнил свою миссию в профессиональном теннисе

Теннис
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Планы на будущее

Новак Джокович: Я еще не выполнил свою миссию в профессиональном теннисе

UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал в каком состоянии находится сейчас и не планирует ли завершать карьеру. Его слова цитирует Tennis Head:

"Всегда нужно находить то, что тебя вдохновляет, заставляет двигаться вперед, просыпаться каждое утро и самосовершенствоваться.

Я рад, что у меня замечательная семья и много причин для радости за пределами корта. Однако я еще не выполнил свою миссию в профессиональном теннисе и так быстро уходить не планирую. Каждый день я ставлю перед собой краткосрочные цели, которые меня вдохновляют. Но у меня есть и долгосрочные цели.

Одной из долгосрочных целей является титулы на турнирах "Большого шлема". Я стараюсь подходить к ним на пике формы, ведь они самое важное в нашем спорте. Сейчас я доволен своим состоянием" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала о причинах поражения в 1/16 финала Ролан Гаррос.

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В статье: Новак Джокович
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