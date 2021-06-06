ITF. Украинка Соболева победила россиянку в финале турнира в Шикменте

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №933) выиграла турнир W15 в Шимкенте, Казахстан.

В финале 17-летняя теннисистка победила россиянку Валерию Ольяновскую (WTA №731). Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6) .

Это второй титул Соболевой на уровне ITF. В апреле она побеждала на турнире в Турции. Добавим, что за последние 6 игр украинка не отдала соперницам ни одного сета.