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ITF. Украинка Соболева победила россиянку в финале турнира в Шикменте

Теннис
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Поздравляем с хорошим результатом

ITF. Украинка Соболева победила россиянку в финале турнира в Шикменте

https://tennisua.org

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA №933) выиграла турнир W15 в Шимкенте, Казахстан.

В финале 17-летняя теннисистка победила россиянку Валерию Ольяновскую (WTA №731). Счет встречи 2-0 (6-4; 7-6).

Это второй титул Соболевой на уровне ITF. В апреле она побеждала на турнире в Турции. Добавим, что за последние 6 игр украинка не отдала соперницам ни одного сета.

Напомним, что ранее Элина Свитолина прокомментировала поражение в 1/16 финала Ролан Гаррос.

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