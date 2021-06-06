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Роджер Федерер снялся с Roland Garros
Неожиданно
Getty Images
Швейцарский теннисист, восьмая ракетка мира Роджер Федерер снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции. Об этом заявили организаторы турнира.
Сама легенда мирового спорта объяснил свое решение тем, что хотел бы лучше подготовиться к Уимблдону.
Таким образом, в 1/4 финала Roland Garros без борьбы проходит итальянец Маттео Берреттини (АТР №9).
Напомним, что ранее США
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