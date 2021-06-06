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Роджер Федерер снялся с Roland Garros

Теннис
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Неожиданно

Роджер Федерер снялся с Roland Garros

Getty Images

UA-Футбол
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Швейцарский теннисист, восьмая ракетка мира Роджер Федерер снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции. Об этом заявили организаторы турнира.

Сама легенда мирового спорта объяснил свое решение тем, что хотел бы лучше подготовиться к Уимблдону.

Таким образом, в 1/4 финала Roland Garros без борьбы проходит итальянец Маттео Берреттини (АТР №9).

Напомним, что ранее США победили Германию в матче за третье место ЧМ по хоккею.

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В статье: Роджер Федерер Roland Garros
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