Роджер Федерер снялся с Roland Garros

Швейцарский теннисист, восьмая ракетка мира Роджер Федерер снялся с розыгрыша Открытого чемпионата Франции. Об этом заявили организаторы турнира.

Сама легенда мирового спорта объяснил свое решение тем, что хотел бы лучше подготовиться к Уимблдону.

Таким образом, в 1/4 финала Roland Garros без борьбы проходит итальянец Маттео Берреттини (АТР №9).