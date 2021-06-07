Циципас, Зверев и Медведев вышли в 1/4 финала Ролан Гаррос

Пятый сеяный Стефанос Циципас в четвертом раунде за 2 часа и 8 минут обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:3, 6:2, 7:5) и вышел на вторую ракетку мира Даниила Медведева, который взял реванш у Кристиана Гарина за недавнее поражение на турнире в Мадриде (6:2, 6:1, 7:5).

Александр Зверев в ночном матче неожиданно легко разбил Кеи Нисикори (6:4, 6:1, 6:1). Немец повторил личный рекорд на Ролан Гаррос, а его следующим соперником станет 46-й номер рейтинга АТР из Испании Алехандро Давидович-Фокина, обыгравший Федерико Дельбониса (6:4, 6:4, 4:6, 6:4).

Пятым участником 1/4 финала без борьбы стал девятый сеянный Маттео Берреттини. Соперник итальянца по четвертому кругу Роджер Федерер снялся с турнира.

Последние участники 1/4 финала Ролан Гаррос определятся в матчах Новак Джокович – Лоренцо Музетти, Рафаэль Надаль – Янник Синнер и Диего Шварцман – Ян-Леннард Штруфф.