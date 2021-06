Серена Уильямс проиграла в 4-м раунде Ролан Гаррос

Легендарная Серена Уильямс в 1/8 финала Ролан Гаррос уступила 22-й ракетке мира Елене Рыбакиной (6:3, 7:5) и в четвертый раз подряд зачехлила ракетку во Франции до четвертьфинальной стадии.

Серена в матче с Рыбакиной проиграла 5 геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать только 3 брейка. Американка чаще ошибалась (19-13 по невынужденным ошибкам) и уступила сопернице по активности (15-21 по виннерсам).

