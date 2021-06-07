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Серена Уильямс проиграла в 4-м раунде Ролан Гаррос
Американка прощается с Парижем
фото - rolandgarros.com
Легендарная Серена Уильямс в 1/8 финала Ролан Гаррос уступила 22-й ракетке мира Елене Рыбакиной (6:3, 7:5) и в четвертый раз подряд зачехлила ракетку во Франции до четвертьфинальной стадии.
Серена в матче с Рыбакиной проиграла 5 геймов на своей подаче, а на приеме смогла сделать только 3 брейка. Американка чаще ошибалась (19-13 по невынужденным ошибкам) и уступила сопернице по активности (15-21 по виннерсам).
Take a bow ????￼— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021
Elena Rybakina breaks Serena Williams five times in her 6-3, 7-5 upset to earn a spot in her first Slam final eight.#RolandGarros pic.twitter.com/T2NYVwHbuo
Елена Рыбакина в своем первом четвертьфинале в Париже сыграет с Анастасией Павлюченковой, которая в четвертом круге в трех сетах переиграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.
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