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В финале Ролан Гаррос сыграет теннисистка не из топ-20 рейтинга WTA

Теннис
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Скоро узнаем, кто же это будет

В финале Ролан Гаррос сыграет теннисистка не из топ-20 рейтинга WTA

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Накануне на Ролан Гаррос в женском одиночном разряде в нижней половине турнирной сетки определились четыре претендентки на финал.

В 1/4 финала 85-я ракетка мира из Словении Тамара Цидансек сыграет с 33-м номером мирового рейтинга Паулой Бадосой, а вторую путевку в полуфинал разыграют Анастасия Павлюченкова (№32 рейтинга WTA) и Елена Рыбакина (№22), которой в четвертом круге удалось выбить Серену Уильямс.

В верхней половине турнирной сетки остались только две теннисистки из топ-10 – четвертая сеяная София Кенин сегодня сыграет с Марией Саккари, а действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек в ночном матче встретится с 18-летней украинкой Мартой Костюк.

Ранее UA-Футбол представил прогноз на матч между Костюк и Швёнтек.

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В статье: Анастасия Павлюченкова Ролан Гаррос Елена Рыбакина
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