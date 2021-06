Что мы узнали на первой неделе Ролан Гаррос?

По материалам официального сайта Ролан Гаррос

Первая неделя Ролан Гаррос подарила немало ярких моментов – фанаты вернулись на трибуны и подпитывали теннисистов своей энергией, на турнире дебютировали ночные сессии, действующие чемпионы Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек доминировали над соперниками, а Марта Костюк и компания позаботились об организации нескольких громких апсетов.

Ниже некоторые из взлетов и падений после стартовых раундов Открытого чемпионата Франции.

Матч недели

Паула Бадоса в прошлом году на Ролан Гаррос впервые дошла до четвертого раунда, а в новом сезоне снова мощно выстрелила на грунте с победой в Мадриде над первой ракеткой мира Эшли Барти и титулом в Белграде.

На пути к повторению лучшего результата в карьере Бадосе пришлось выдержать трехчасовое испытание в матче с румынкой Аной Богдан. Более драматичного прорыва в 1/8 финала придумать сложно – Бадоса проиграла первый сет со счетом 2:6, затем в 12-м гейме второй партии спасла матч-бол, а в решающем сете сломила румынку, уступая 2:4.

На вдохновении после этого камбэка Бадоса в четвертом круге в трех сетах обыграла Маркету Вондроушову и впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Большого шлема. Кто знает, возможно в конце новой недели мы увидим Паулу в финале Ролан Гаррос.

Катастрофа топ-сеяных

Всего 12 месяцев назад россиянин Андрей Рублев показал стальные нервы, когда в дебютном матче на Ролан Гаррос отыгрался с 0:2 против Сэма Куэрри. В 2021-м он снова оказался в этой же ситуации в матче первого круга против 42-й ракетки мира из Германии Яна-Леннарда Штруффа – в этот раз седьмой сеяный перевел игру в пятый сет, но последнее слово все же было за немцем (6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 6:4). А ведь всего месяц назад Рублев на Мастерсе в Монте-Карло обыграл Рафаэля Надаля и считался твердым претендентом на выход во вторую неделю Ролан Гаррос.

Как и в случае с Рублевым, в Париже большие ожидания связывали с именем Арины Соболенко, которая перед приездом на грунтовый Шлем выиграла турнир WTA 1000 в Мадриде и дошла до финала в Штутгарте. Путь Соболенко на Ролан Гаррос в третьем раунде неожиданно оборвала 31-я сеяная Анастасия Павлюченкова (6:4, 2:6, 6:0), которая накануне преградила путь еще одной звездной белоруске Виктории Азаренко.

Двукратный финалист Ролан Гаррос Доминик Тим в столице Франции еще никогда не выглядел так бледно. Австриец отправился домой уже после первого раунда, настреляв в матче с Пабло Андухаром (4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4) 61 невынужденную ошибку.

Травмы, травмы, травмы…

Лидер рейтинга WTA Эшли Барти провела очень солидный грунтовый сезон с титулом в Штутгарте, финалом в Мадриде и победами над самыми «горячими» теннисистками последних неделей – Игой Швёнтек и Ариной Соболенко. Каково же было разочарование всего теннисного сообщества, когда первая сеяная из-за травмы левого бедра не смогла доиграть матч третьего круга против Магды Линетт.

«Это душераздирающе», - говорила Барти на пресс-конференции. «Прискорбно так заканчивать. На этой неделе я пролила изрядную долю слез. Все хорошо. Все происходит неслучайно. В конце концов, в этом будет положительная сторона. Как только я узнаю, в чем проблема, мне станет немного лучше».

Until next time Paris ????❤️ pic.twitter.com/JBAjmpnUQK — Ash Barty (@ashbarty) June 3, 2021

История Григора Димитрова еще более драматична. Болгарин в матче первого круга против Маркоса Хирона вел 6:2, 6:4, 5:1 и имел три матч-бола, но травма спины помешала трехкратному полуфиналисту турниров Большого шлема сделать последний шаг к победе. Димитров проиграл девять геймов подряд и снялся с матча.

«Разочарование, вот и все. Больше ничего не чувствую прямо сейчас. Бывает, это спорт», - сказал Димитров. «Я надеюсь, что мы сможем выяснить, в чем проблема, потому что сейчас все нехорошо. Когда я не могу использовать почти все что у меня есть в арсенале, независимо от того, против кого я играю, у меня нет выбора».

Для Петры Квитовой Ролан Гаррос закончился после того, как чешка повредила голеностоп при общении с прессой после победы в первом раунде над Гретье Миннен (6:7, 7:6, 6:1).

«Я буду оставаться сильной и сделаю все возможное, чтобы прийти в себя к травяному сезону», - написала экс-вторая ракетка мира в Твиттере.

Выживая на краю пропасти

Осенью прошлого года Янник Синнер в дебютном появлении на Ролан Гаррос сходу дошел до 1/4 финала и оказал реальное сопротивление Рафаэлю Надалю. Теперь же юный итальянец в Париже совершил еще один подвиг, выиграв свой первый в карьере 5-сетовик. Противостояние с Пьером-Юго Эрбером затянулось за 3 часа и 35 минут, причем Синнер в четвертом сете отыграл матч-бол (6:1, 4:6, 6:7, 7:5, 6:4). Главный молодой теннисист планеты снова на Ролан Гаррос добрался до второй недели, а сегодня его ждет пересдача экзамена с тем же учителем на противоположной половине корте.

Прошлогодняя полуфиналистка Ролан Гаррос Петра Квитова чуть не оступилась в матче первого круга против Гретье Миннен, отыграв матч-бол в концовке второго сета (6:7, 7:6, 6:1). Чешка выдержала это испытание, но совсем скоро за пределами корта получила травму и досрочно попрощалась с грунтовым Шлемом.

«Я не очень хорошо себя чувствовала. Боролась не только с соперницей, но и с собой. Я рада, что в конце концов мне удалось одолеть и себя, и ее», - говорила Петра после матча.

Never count her out ????



Over on Lenglen, @Petra_Kvitova saves match point and wins the second set 7-6(5) against Minnen. Who will take the decider?#RolandGarros pic.twitter.com/3RuMyT83gZ — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021

Пожалуй, самый эффектный камбэк первой недели Шлема в матче второго круга против Маккензи Макдональда организовал Кристиан Гарин. Чилиец ушел с 0:2 по сетам и отыграл два матч-бола (4:6, 4:6, 7:6, 6:3, 8:6). Точку в матче 22-й сеяный поставил спустя 4 часа и 19 минут после первого удара по мячу. Гарин в Париже добрался до четвертого круга, но в матче с Даниилом Медведевым взял лишь 8 геймов (2:6, 1:6, 5:7).

Garin can GRIND ????@Garin_Cris comes back from two sets down, saving two match points, to defeat qualifier McDonald 4-6, 4-6, 7-6(7), 6-3, 8-6.#RolandGarros pic.twitter.com/X3adUr3NwR — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021

Федерер многообещающе стартовал, но резко закончил

Из четырех главных звезд Ролан Гаррос в лице Серены Уильямс, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича до второго понедельника турнира добрались только действующий чемпион Надаль и его соперник по прошлогоднему финалу Джокович.

Федерер, возобновивший выступления после 16-месячного отсутствия в туре, связанного с двумя операциями на колене, удивил сам себя качеством тенниса в матчах с Денисом Истоминым и Марином Чиличем, но в поединке третьего круга против Доминика Кёпфера швейцарец с запредельным процентом брака добился победы в четырех сетах за 3 часа и 39 минут только за счет класса и опыта (7:6, 6:7, 7:6, 7:5).

Проводить по четыре часа на корте Федерер физически еще не готов, поэтому в воскресенье 20-кратный чемпион Шлемов снялся с Ролан Гаррос и без боя пропустил в четвертьфинал Маттео Берреттини.

Серена Уильямс после скомканной подготовки к Ролан Гаррос у букмекеров не входила даже в топ-10 претенденток на титул. Американка не без проблем дошла до четвертого раунда, пока на ее пути не встала Елена Рыбакина. Уильямс-младшая во втором сете сражалась, словно это был ее последний матч в карьере, однако все же приблизиться к долгожданному 24-му Шлему ей не удалось (3:6, 5:7).

А вот у кого все идет по плану, так это у Надаля и Джоковича. Два фаворита стремительно приближаются к очному полуфиналу – у Рафы впереди Янник Синнер и победитель матча Диего Шварцман – Ян-Леннард Штруфф, а Новаку осталось пройти итальянцев Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини. Оба гегемона АТР-тура на турнире еще не проиграли ни одного сета.

Мощная история Суарес-Наварро: победила рак и в последний раз сыграла в Париже

Спустя шесть недель после успешного завершения лечения 32-летняя Карла Суарес-Наварро вернулась на корт на Ролан Гаррос и чуть не выбила экс-третью ракетку мира Слоан Стивенс (6:3, 6:7, 4:6).

Потрясающую готовность Суарес-Наварро к грунтовому Шлему подтверждает тот факт, что Стивенс до сих пор продолжает борьбу на турнире и является одной из восьми претенденток на выход в финал от верхней половины турнирной сетки.

«Это продолжалось длительное время, долгие месяцы я сталкивалась с непростыми моментами», - отмечает экс-шестая ракетка мира. «Но каждый раз, когда я думала, что хочу быть здесь, я хотела вернуться. Ролан-Гаррос – один из моих любимых турниров. Очевидно, мне нужно больше времени. Конечно, под конец матча я чувствовал себя уставшей, я знал, что если не закрою матч в двух сетах, то будет очень сложно. Но я очень горжусь собой и очень рада возможности сыграть здесь в последний раз».

As I did during my whole career, I left everything on court last night & that was a victory itself. It was really special to feel the @rolandgarros vibe one last time.



I’ll keep unforgettable memories forever. The clay, the french flair, the close battles. Merci, Paris! ????????❤️ pic.twitter.com/MkKETvnxmU — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) June 2, 2021

Как жаль, что прощание Карлы Суарес-Наварро с Ролан Гаррос прошло без болельщиков. Она так заслуживала в последний раз искупаться в продолжительных овациях французской публики.

Ролан Гаррос – время прорывов и новых имен

У мужчин самым неожиданным фигурантом четвертого раунда стал 19-летний Лоренцо Музетти, жертвами которого в Париже оказались 13-й сеяный Давид Гоффен, Йосихито Нисиока и полуфиналист 2018 года Марко Чеккинато.

Музетти и Янник Синнер стали первыми тинейджерами в четвертом раунде Ролан Гаррос с 2006 года, когда аналогичный путь в Париже преодолели Новак Джокович и Гаэль Монфис. К слову, именно с Джоковичем Лоренцо сыграет в своем первом в карьере матче 1/8 финала на мэйджоре.

SWEET RELIEF ????



In his first career Grand Slam, 19-year-old Lorenzo Musetti is headed to R4 with a 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 victory over fellow ????????Cecchinato. He gets the winner of Djokovic/Berankis next. #RolandGarros pic.twitter.com/OW2cYB91bp — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021

Главной сенсацией женского турнира, вне всяких сомнений стала, 85-я ракетка мира Тамара Цидансек, которая накануне обыграла Сорану Кырстя и первой в истории Словении вышла в четвертьфинал Шлема. Самое удивительное в этой истории, что до приезда на Ролан Гаррос у 23-летней Цидансек было лишь три победы в основе мэйджоров и ни одной в Париже.

History made ????????????????????????



Tamara Zidansek becomes the first women from Slovenia to make the final 8 at a Grand Slam. The world No.85 charges past Sorana Cirstea in straight-sets 7-6(4), 6-1. #RolandGarros pic.twitter.com/A3xQqVLpG8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

Цидансек на Ролан Гаррос в первом круге в невероятном трехсетовом матче (6:7, 7:6, 9:7) выбила Бьянку Андрееску, а затем так вошла во вкус, что даже 0:6 в первом сете противостояния с Катержиной Синяковой не стали для нее проблемой. Теперь она всего в двух шагах от финала!