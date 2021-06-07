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Сегодня Костюк сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/8 финала турнира
Последняя надежда Украины
фото - rolandgarros.com
Марта Костюк в 18 лет дебютирует в четвертом раунде на турнирах Большого шлема, а ее соперницей за место в четвертьфинале Ролан Гаррос станет девятая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка турнира Ига Швёнтек.
Матч между Костюк и Швёнтек пройдет на главном корте Парижа имени Филиппа Шатрие и завершит программу игрового дня на Ролан Гаррос. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.
Победительница матча Костюк – Швёнтек в четвертьфинале сыграет с Софией Кенин или Марией Саккари. Эта встреча начнется сегодня не ранее 15:30 по киевскому времени.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Игой Швёнтек.
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