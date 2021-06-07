Сегодня Костюк сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/8 финала турнира

Марта Костюк в 18 лет дебютирует в четвертом раунде на турнирах Большого шлема, а ее соперницей за место в четвертьфинале Ролан Гаррос станет девятая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка турнира Ига Швёнтек.

Матч между Костюк и Швёнтек пройдет на главном корте Парижа имени Филиппа Шатрие и завершит программу игрового дня на Ролан Гаррос. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Победительница матча Костюк – Швёнтек в четвертьфинале сыграет с Софией Кенин или Марией Саккари. Эта встреча начнется сегодня не ранее 15:30 по киевскому времени.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Игой Швёнтек.