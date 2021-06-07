  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сегодня Костюк сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/8 финала турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Костюк сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/8 финала турнира

Теннис
(2 голосов)

Последняя надежда Украины

Сегодня Костюк сыграет с чемпионкой Ролан Гаррос в 1/8 финала турнира

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Марта Костюк в 18 лет дебютирует в четвертом раунде на турнирах Большого шлема, а ее соперницей за место в четвертьфинале Ролан Гаррос станет девятая ракетка мира и прошлогодняя чемпионка турнира Ига Швёнтек.

Матч между Костюк и Швёнтек пройдет на главном корте Парижа имени Филиппа Шатрие и завершит программу игрового дня на Ролан Гаррос. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Победительница матча Костюк – Швёнтек в четвертьфинале сыграет с Софией Кенин или Марией Саккари. Эта встреча начнется сегодня не ранее 15:30 по киевскому времени.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча 1/8 финала Ролан Гаррос между Мартой Костюк и Игой Швёнтек.

Ранее UA-Футбол представил прогноз на поединок Костюк и Швёнтек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...