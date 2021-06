Крейчикова после победы над Свитолиной вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Барбора Крейчикова вслед за Элиной Свитолиной отправила за борт Ролан Гаррос еще одну экс-третью ракетку мира. Новой жертвой неудержимой чешки стала Слоан Стивенс, которой удалось взять у Крейчиковой лишь два гейма (2:6, 0:6).

На пути к первому в карьере четвертьфиналу на Шлемах Крейчикова реализовала 5 из 8 брейк-поинтов, не проиграла ни одного гейма на своей подаче, а также сделала 10 виннерсов при 26 невынужденных ошибках у Стивенс.

Achievement unlocked ????@BKrejcikova needs just over an hour to dismantle Stephens 6-2, 6-0 and reach her first Grand Slam singles quarter-final. #RolandGarros pic.twitter.com/tyJCG9Rzjt