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Гауфф с разгромом впервые вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Американская сенсация бьет личный рекорд на Шлемах
фото - rolandgarros.com
Кори Гауфф в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции всего за 55 минут разгромила Онс Жабер (6:3, 6:1) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Большого шлема.
17 years-old ✅— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021
First Grand Slam QF ✅@CocoGauff powers past Ons Jabeur 6-3, 6-1. The No.24 seed meets Krejcikova next. #RolandGarros pic.twitter.com/6M0lOsLxrR
Гауфф сделала 4 брейка, не допустила на своей подаче ни одного брейк-поинта, а также организовала 15 виннерсов и совершила лишь 9 невынужденных ошибок.
В четвертьфинале Ролан Гаррос юная американка сыграет с обидчицей Элины Свитолиной Барборой Крейчиковой.
Сегодняшняя победа позволила Кори Гауфф взлететь на седьмое место в Чемпионской гонке WTA.
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