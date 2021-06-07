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Гауфф с разгромом впервые вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Американская сенсация бьет личный рекорд на Шлемах

Гауфф с разгромом впервые вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос

фото - rolandgarros.com

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Кори Гауфф в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции всего за 55 минут разгромила Онс Жабер (6:3, 6:1) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Большого шлема.

Гауфф сделала 4 брейка, не допустила на своей подаче ни одного брейк-поинта, а также организовала 15 виннерсов и совершила лишь 9 невынужденных ошибок.

В четвертьфинале Ролан Гаррос юная американка сыграет с обидчицей Элины Свитолиной Барборой Крейчиковой.

Сегодняшняя победа позволила Кори Гауфф взлететь на седьмое место в Чемпионской гонке WTA.

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В статье: Ролан Гаррос Онс Жабер Кори Гауфф
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