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Шварцман в третий раз вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
Аргентинец идет дальше
фото - flashscore.com.ua
Диего Шварцман в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции в трех сетах разобрался с немцем Яном-Леннардом Штруффом (7:6, 6:4, 7:5).
12 sets (& counting!) ????— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021
No. 10 seed Schwartzman holds his ground to defeat Struff 7-6(9), 6-4, 7-5. He'll face Nadal or Sinner next. ????#RolandGarros pic.twitter.com/VtZcRJbr8k
Ключевой в матче стала первая партия, в которой Шварцман отыгрался со счета 1:5 и спас семь сет-болов. В третьем сете Диего упустил преимущество в два брейка, но все же добил немца.
На пути к 1/4 финала Шварцман реализовал 8 из 15 брейк-поинтов и проиграл 6 геймов на своей подаче. Также в активе аргентинца 34 виннерса при 35 невынужденных ошибках.
За повторение прошлогоднего результата на Ролан Гаррос Диего Шварцман сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Янником Синнером.
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