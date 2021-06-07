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Шварцман в третий раз вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Аргентинец идет дальше

Шварцман в третий раз вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Диего Шварцман в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции в трех сетах разобрался с немцем Яном-Леннардом Штруффом (7:6, 6:4, 7:5).

Ключевой в матче стала первая партия, в которой Шварцман отыгрался со счета 1:5 и спас семь сет-болов. В третьем сете Диего упустил преимущество в два брейка, но все же добил немца.

На пути к 1/4 финала Шварцман реализовал 8 из 15 брейк-поинтов и проиграл 6 геймов на своей подаче. Также в активе аргентинца 34 виннерса при 35 невынужденных ошибках.

За повторение прошлогоднего результата на Ролан Гаррос Диего Шварцман сыграет с победителем матча между Рафаэлем Надалем и Янником Синнером.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Крейчикова после победы над Свитолиной вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос.

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В статье: Диего Шварцман Ролан Гаррос Ян-Леннард Штруфф
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