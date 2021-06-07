Новак Джокович в пятисетовом матче обыграл Лоренцо Музетти и вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" (Париж, Франция). В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете.

Для победы Джоковичу потребовалось пять сетов.

Ролан Гаррос. 7 июня

Новак Джокович - Лоренцо Музетти 3:2 ( 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 )

Продолжительность противостояния составила 3 часа 28 минут.

Джокович выполнил 11 эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал 9 из 9 брейк-пойнтов. Его соперник Музетти один раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Джокович поспорит с другим представителем Италии Маттео Берреттини, который в четвёртом круге должен был сразиться с швейцарцем Роджером Федерером.