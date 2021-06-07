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Новак Джокович отыгрался с 0:2 пятый раз в карьере

Теннис
(2 голосов)

Серб одержал победу в напряженном матче

Новак Джокович отыгрался с 0:2 пятый раз в карьере

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос". В матче четвёртого круга он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете.

Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба. Это уже пятая победа Джоковича после проигрыша 0:2 по сетам.

Такое уже случалось на Уимблдоне в 2005 году. Тогда во втором круге серб ушёл от поражения от Гильермо Гарсии-Лопеса. В 2011 на US Open Роджеру Федереру не удалось довести полуфинальный матч с Новаком до победы. На "Ролан Гаррос"-2012 Джокович отыгрался в матче четвёртого круга с Андреаса Сеппи. Также в четвёртом раунде на Уимблдоне-2015 Кевин Андерсон не смог удержать преимущество.

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В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос
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