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Новак Джокович: Мне нравится играть с молодыми парнями в пятисетовом формате

Теннис
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Сербу пришлось изрядно потрудиться

Новак Джокович: Мне нравится играть с молодыми парнями в пятисетовом формате

Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинале "Ролан Гаррос". В четвёртом раунде он обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти, который отказался от борьбы в пятом сете. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 в пользу серба.

"Мне нравится играть с молодыми парнями в пятисетовом формате, потому что я чувствую, что даже если они ведут сет или два, как это было сегодня, у меня всё равно есть шансы, потому что я чувствую, что физически здоров и знаю, как измотать своего противника. Я выиграл большинство пятисетовых матчей, которые играл на этом турнире и в своей карьере, поэтому я думаю, что этот опыт мне помогает. К сожалению для него Лоренцо, ему пришлось закончить матч, снявшись с него. Он явно боролся с физическими проблемами, вероятно, с начала четвёртого сета", — приводит слова Джоковича Ubitennis.

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В статье: Новак Джокович
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