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Эжени Бушар перенесла операцию
Канадской теннисистке сделали артроскопическую операцию
Канадская теннисистка Эжени Бушар перенесла артроскопическую операцию.
"Привет, ребята, плохие новости. Как некоторые из вас знают, с прошлой осени у меня болело правое плечо. В прошедшем марте я порвала подлопаточную мышцу в матче первого круга турнира в Гвадалахаре. С тех пор я перепробовала множество форм терапии и реабилитации, известных человечеству, всё безрезультатно. Поэтому на прошлой неделе я перенесла артроскопическую операцию. Доктор сказал, что всё прошло отлично. Впереди у меня трудный путь реабилитации, но у меня приподнятое настроение, и я буду усердно работать, чтобы вернуться к делу, которое я люблю.
Спасибо врачам, которые помогли сделать этот процесс настолько приятным, насколько он может быть таким. И спасибо всем вам за неизменную поддержку. Буду занята следующие несколько месяцев и продолжу держать вас в курсе", — написала Бушар в своём "твиттере".
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