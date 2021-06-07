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Костюк в двух сетах проигрывает Швёнтек и покидает Ролан Гаррос

Теннис
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Увы

Костюк в двух сетах проигрывает Швёнтек и покидает Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла подарить сенсацию и пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв действующую победительницу турнира Игу Швёнтек.

В первом сете шёл, в целом, равный матч. Швёнтек достаточно легко взяла свою подачу в первом гейме, однако затем началась борьба за каждый мяч. Это привело к тому, что на определение победительницы теннисисткам в первом сете понадобилось чуть меньше часа. Его развязка наступила в седьмом и восьмом геймах. Сперва Марта не смогла реализовать два брейк-поинта, а затем упустила свою подачу.

Марта потеряла уверенность в себе и это вылилось в остальные проблемы. Сперва Швёнтек забрала первый сет, а в третьем гейме второго сделала ещё один брейк. Впрочем, Костюк вовремя собралась и сделала обратный брейк. Опять-таки, в седьмом гейме уже второго сета украинка упустила свою подачу. В восьмом гейме у Марты был маленький шанс сделать обратный брейк, но полячка вовремя собралась и сохранила преимущество до окончания матча.

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Выходом в 1/8 финала Френч Оупен Костюк уже установила личный рекорд на турнирах Большого шлема. Пройдя четыре раунда турнира украинка заработала практически полмиллиона евро призовых.

Марта Костюк (Украина, 81) - Ига Швёнтек (Польша, 9) 3:6, 4:6

Статистика матча Костюк - Швёнтек

Костюк в двух сетах проигрывает Швёнтек и покидает Ролан Гаррос - изображение 1

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В статье: Марта Костюк Roland Garros Ига Швёнтек
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