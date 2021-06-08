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НБА: Бруклин повел 2:0 в серии с Милуоки, Финикс обыграл Денвер
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин – Милуоки 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21)
Счет в серии – 2:0
Финикс – Денвер 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26)
Счет в серии – 1:0
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