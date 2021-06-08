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НБА: Бруклин повел 2:0 в серии с Милуоки, Финикс обыграл Денвер

Теннис
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Бруклин повел 2:0 в серии с Милуоки, Финикс обыграл Денвер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин – Милуоки 125:86 (36:19, 29:22, 30:24, 30:21)

Счет в серии – 2:0

Финикс – Денвер 122:105 (28:28, 29:30, 31:21, 34:26)

Счет в серии – 1:0

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В статье: НБА Финикс Санз Бруклин Нетс
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