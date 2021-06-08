Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швёнтек: Защита Костюк была сумасшедшей
Комментарий полячки после выхода в четвертьфинал
фото - rolandgarros.com
Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек в 4-м раунде грунтового Шлема обыграла 18-летнюю украинку Марту Костюк (6:3, 6:4) и продолжила защиту титула.
Костюк в двух сетах проигрывает Швёнтек и покидает Ролан Гаррос
"Ее защита была сумасшедшей, поэтому мне понадобилось несколько попыток, чтобы закончить матч. Я не Рафа, но у меня тоже мощные удары, и Марта все доставала. Отдаю ей должное, ее ждет большое будущее. Надеюсь, мы еще много раз сыграем друг против друга.
Розыгрыш на матчболе был очень напряженным. У меня не получалось завершить его, а она боролась до самого конца. Очень рада, что моя свечка попала в корт, потому что я даже не видела, куда летит мяч. Это был рискованный удар, я немного волновалась, но очень счастлива, что этот важный момент оказался в мою пользу", - сказала Швёнтек.
Следующей соперницей Иги Швёнтек станет Мария Саккари, которая в первом круге прошла украинку Катарину Завацкую.
Популярное сейчас
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Нойер установил рекорд вратарей сборной Германии
- Только что уволеный тренер 16-й команды Серии А возглавил 10-ю
- Свитолина неожиданно проиграла чешке в третьем круге Ролан Гаррос. Как это было
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО