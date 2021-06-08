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Швёнтек: Защита Костюк была сумасшедшей

Теннис
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Комментарий полячки после выхода в четвертьфинал

Швёнтек: Защита Костюк была сумасшедшей

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек в 4-м раунде грунтового Шлема обыграла 18-летнюю украинку Марту Костюк (6:3, 6:4) и продолжила защиту титула.

Костюк в двух сетах проигрывает Швёнтек и покидает Ролан Гаррос

"Ее защита была сумасшедшей, поэтому мне понадобилось несколько попыток, чтобы закончить матч. Я не Рафа, но у меня тоже мощные удары, и Марта все доставала. Отдаю ей должное, ее ждет большое будущее. Надеюсь, мы еще много раз сыграем друг против друга.

Розыгрыш на матчболе был очень напряженным. У меня не получалось завершить его, а она боролась до самого конца. Очень рада, что моя свечка попала в корт, потому что я даже не видела, куда летит мяч. Это был рискованный удар, я немного волновалась, но очень счастлива, что этот важный момент оказался в мою пользу", - сказала Швёнтек.

Следующей соперницей Иги Швёнтек станет Мария Саккари, которая в первом круге прошла украинку Катарину Завацкую.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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