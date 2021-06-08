Костюк после Ролан Гаррос обновит личный рекорд в рейтинге WTA

Третья ракетка Украины Марта Костюк на Ролан Гаррос впервые в карьере дошла до четвертого раунда, что позитивно отразится на ее рейтинговом положении.

Со следующего понедельника Костюк гарантированно дебютирует в топ-70 рейтинга WTA и обновит персональный рекорд. Пока же лучшим достижением Марты в мировой классификации является 77-я строчка.

Если учитывать очки, набранные только в 2021 году, то на начало июня Костюк занимает 36-е место.