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Костюк после Ролан Гаррос обновит личный рекорд в рейтинге WTA
Ждем Марту в топ-50
фото - rolandgarros.com
Третья ракетка Украины Марта Костюк на Ролан Гаррос впервые в карьере дошла до четвертого раунда, что позитивно отразится на ее рейтинговом положении.
Со следующего понедельника Костюк гарантированно дебютирует в топ-70 рейтинга WTA и обновит персональный рекорд. Пока же лучшим достижением Марты в мировой классификации является 77-я строчка.
Если учитывать очки, набранные только в 2021 году, то на начало июня Костюк занимает 36-е место.
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