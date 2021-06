Приобрела больше, чем потеряла. Как для Костюк сложился матч с чемпионкой Ролан Гаррос?

Марта Костюк в 18 лет громко дебютировала на корте имени Филиппа Шатрие, затянув в борьбу действующую чемпионку Ролан Гаррос и главную фаворитку на второй титул в Париже Игу Швёнтек. Да, у Костюк не получилось прервать сумасшедшую серию полячки из 22 выигранных сетов, но в понедельник вечером Марта еще раз подтвердила, что совсем скоро подобные прорывы на мэйджорах станут для нее привычным делом.

Костюк 80% матча играла на одном уровне со Швёнтек

Для объективной оценки вчерашнего перформанса Марты Костюк нужно еще раз напомнить, кто же находился по ту сторону корта. А там была теннисистка, которая за последние 11 матчей на Ролан Гаррос не проиграла ни одного сета – и не важно, кто был ее соперницей: Симона Халеп или кто-то из второй сотни мирового рейтинга.

Ига Швёнтек так часто сталкивалась со сравнениями с Рафаэлем Надалем, что на самом деле поверила в свою несокрушимость на грунте и уже в 20-летнем возрасте превратилась в ментального гиганта, одним только присутствием подавляющего соперников в стиле своего кумира из Мальорки.

И вот на фоне этого «монстра» Костюк в дебютном появлении в четвертом раунда Шлема не просто не выглядела девчонкой для избиения, а на отдельных отрезках матча даже превосходила Швёнтек.

Так было в стартовых геймах, когда Марта повела 2:1 с брейком и громила полячку по активно выигранным мячам (5:0), и так было в середине второго сета – Швёнтек в третьем гейме сделала брейк и, казалось, расчистила путь к комфортной победе, но Костюк мгновенно выстрелила своим успешным геймом на приеме, а затем с тремя виннерсами под ноль защитила подачу.

Украинке в ключевые моменты не хватило хладнокровия

И все же когда дело доходило до кульминационных моментов, то Швёнтек показывала Костюк, в чем разница между чемпионкой Шлемов и просто молодой теннисисткой с большим будущим. Вспоминаем те шансы украинки в первом сете на брейк-поинтах – при счете 2:2 Костюк неоправданно рискнула на второй подаче и запустила мяч в коридор с бэкхенда, а в седьмом гейме отпустила Швёнтек с двойного брейк-поинта, не забив 100-процентный мяч справа с хав-корта после удобного отскока от троса.

А как же действовала в аналогичной ситуации полячка? А она не суетилась и просто ждала, когда Костюк либо сыграет слишком коротко, либо допустит ошибку. Это и произошло.

Во втором сете принципиально ничего не изменилось – Костюк продолжила держать Швёнтек в напряжении, но роковой седьмой гейм снова сделал разницу. В концовке матча Марта отчаянно цеплялась за любую возможность продлить свое пребывание на корте имени Филиппа Шатрие, однако Швёнтек в очередной раз проявила сумасшедшее самообладание, когда в восьмом гейме отыграла брейк-поинт, а затем при подаче на матч ушла со счета 0:30 и шикарной свечой оформил билет в четвертьфинал.

2️⃣2️⃣ sets and counting ????@iga_swiatek keeps her streak alive while battling to victory over Kostyuk 6-3, 6-4 and claims the final slot in the QFs.#RolandGarros pic.twitter.com/PTUVu2Wxdq