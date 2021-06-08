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Приобрела больше, чем потеряла. Как для Костюк сложился матч с чемпионкой Ролан Гаррос?
Поражение, за которое не стыдно
фото - flashscore.com.ua
Марта Костюк в 18 лет громко дебютировала на корте имени Филиппа Шатрие, затянув в борьбу действующую чемпионку Ролан Гаррос и главную фаворитку на второй титул в Париже Игу Швёнтек. Да, у Костюк не получилось прервать сумасшедшую серию полячки из 22 выигранных сетов, но в понедельник вечером Марта еще раз подтвердила, что совсем скоро подобные прорывы на мэйджорах станут для нее привычным делом.
Для объективной оценки вчерашнего перформанса Марты Костюк нужно еще раз напомнить, кто же находился по ту сторону корта. А там была теннисистка, которая за последние 11 матчей на Ролан Гаррос не проиграла ни одного сета – и не важно, кто был ее соперницей: Симона Халеп или кто-то из второй сотни мирового рейтинга.
Ига Швёнтек так часто сталкивалась со сравнениями с Рафаэлем Надалем, что на самом деле поверила в свою несокрушимость на грунте и уже в 20-летнем возрасте превратилась в ментального гиганта, одним только присутствием подавляющего соперников в стиле своего кумира из Мальорки.
Костюк в бою проиграла чемпионке Ролан Гаррос и покинула Париж. Как это было
И вот на фоне этого «монстра» Костюк в дебютном появлении в четвертом раунда Шлема не просто не выглядела девчонкой для избиения, а на отдельных отрезках матча даже превосходила Швёнтек.
Так было в стартовых геймах, когда Марта повела 2:1 с брейком и громила полячку по активно выигранным мячам (5:0), и так было в середине второго сета – Швёнтек в третьем гейме сделала брейк и, казалось, расчистила путь к комфортной победе, но Костюк мгновенно выстрелила своим успешным геймом на приеме, а затем с тремя виннерсами под ноль защитила подачу.
Back and forth ????#RolandGarros | @marta_kostyuk pic.twitter.com/37zhOrIubJ— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021
И все же когда дело доходило до кульминационных моментов, то Швёнтек показывала Костюк, в чем разница между чемпионкой Шлемов и просто молодой теннисисткой с большим будущим. Вспоминаем те шансы украинки в первом сете на брейк-поинтах – при счете 2:2 Костюк неоправданно рискнула на второй подаче и запустила мяч в коридор с бэкхенда, а в седьмом гейме отпустила Швёнтек с двойного брейк-поинта, не забив 100-процентный мяч справа с хав-корта после удобного отскока от троса.
А как же действовала в аналогичной ситуации полячка? А она не суетилась и просто ждала, когда Костюк либо сыграет слишком коротко, либо допустит ошибку. Это и произошло.
Во втором сете принципиально ничего не изменилось – Костюк продолжила держать Швёнтек в напряжении, но роковой седьмой гейм снова сделал разницу. В концовке матча Марта отчаянно цеплялась за любую возможность продлить свое пребывание на корте имени Филиппа Шатрие, однако Швёнтек в очередной раз проявила сумасшедшее самообладание, когда в восьмом гейме отыграла брейк-поинт, а затем при подаче на матч ушла со счета 0:30 и шикарной свечой оформил билет в четвертьфинал.
«Я на многих простых мячах сегодня ошиблась просто по той причине, что я не играла на этом покрытии столько, сколько она. Я думала, что будет какая-то колоссальная между нами разница, но нет. Я такого не почувствовала и это тоже меня радует. Я думаю, что следующая наша встреча будет еще интереснее».
2️⃣2️⃣ sets and counting ????@iga_swiatek keeps her streak alive while battling to victory over Kostyuk 6-3, 6-4 and claims the final slot in the QFs.#RolandGarros pic.twitter.com/PTUVu2Wxdq— Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021
Марта Костюк в матче с Игой Швёнтек отыграла 8 из 12 брейк-поинтов, но и сама не преуспела в реализации своих шансов на приеме (2 из 7).
У Марты Костюк в юном возрасте уже есть то, к чему многие топ-теннисистки идут на протяжении всей своей карьеры. Она абсолютно не робеет перед большими матчами – это качество, которое в перспективе может сделать ее чемпионкой турнира Большого шлема.
«Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось».
Костюк хватило пяти попаданий в основу мэйджоров, чтобы на трех из четырех турниров Большого шлема дойти как минимум до третьего раунда. Та же Свитолина, на рекорды и достижения которой ориентируются все теннисистки Украины, аналогичный путь преодолела за 13 Шлемов. И в каждом из этих заходов Марта сталкивалась с топ-теннисисткой на крупнейшей арене турнира. А в этом году на Ролан Гаррос Костюк дважды побывала в своей стихии и пополнила свою копилку бесценным опытом.
В 2018-м в третьем раунде Australian Open 15-летняя киевлянка в дебютном появлении на мэйджоре без шансов проиграла Элине Свитолиной (2:6, 2:6), но спустя два года на US Open в аналогичной ситуации мы увидели совсем другую Костюк – решительную и готовую сражаться за победу, независимо от статуса соперницы. В тот день в Нью-Йорке Костюк оказала большую услугу Наоми Осаке, подготовив японку к затяжным битвам с Дженнифер Брэйди и Викторией Азаренко на второй неделе американского Шлема. Осака выиграла в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2), а после матча не побоялась признаться, что ей «страшно от того, на что Костюк будет способна в будущем».
Первую победу на таком уровне Костюк оформила в начале прошлой недели в матче с экс-первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой Шлемов Гарбинье Мугурусой. И не важно, что испанка из-за травмы не была готова на 100% - важно то, что Костюк приняла этот вызов и хладнокровно сделала свою работу, показав в первую очередь то, как сильно она прибавила именно в плане психологии.
Костюк – Швёнтек: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Наконец, вчерашний бой с Игой Швёнтек…Костюк не стала обращать внимание на сумасшедший победный стрик полячки и вышла на корт без малейших колебаний. Вы сами видели, что из этого получилось – Марта на полтора часа затянула чемпионку Ролан Гаррос в борьбу и на пару со Швёнтек показала организаторам французского Шлема, что женские матчи заслуживают почаще появляться в ночных сессиях турнира.
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