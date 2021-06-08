Приобрела больше, чем потеряла. Как для Костюк сложился матч с чемпионкой Ролан Гаррос?

Марта Костюк в 18 лет громко дебютировала на корте имени Филиппа Шатрие, затянув в борьбу действующую чемпионку Ролан Гаррос и главную фаворитку на второй титул в Париже Игу Швёнтек. Да, у Костюк не получилось прервать сумасшедшую серию полячки из 22 выигранных сетов, но в понедельник вечером Марта еще раз подтвердила, что совсем скоро подобные прорывы на мэйджорах станут для нее привычным делом.

Костюк 80% матча играла на одном уровне со Швёнтек

Для объективной оценки вчерашнего перформанса Марты Костюк нужно еще раз напомнить, кто же находился по ту сторону корта. А там была теннисистка, которая за последние 11 матчей на Ролан Гаррос не проиграла ни одного сета – и не важно, кто был ее соперницей: Симона Халеп или кто-то из второй сотни мирового рейтинга.

Ига Швёнтек так часто сталкивалась со сравнениями с Рафаэлем Надалем, что на самом деле поверила в свою несокрушимость на грунте и уже в 20-летнем возрасте превратилась в ментального гиганта, одним только присутствием подавляющего соперников в стиле своего кумира из Мальорки.

И вот на фоне этого «монстра» Костюк в дебютном появлении в четвертом раунда Шлема не просто не выглядела девчонкой для избиения, а на отдельных отрезках матча даже превосходила Швёнтек.

Так было в стартовых геймах, когда Марта повела 2:1 с брейком и громила полячку по активно выигранным мячам (5:0), и так было в середине второго сета – Швёнтек в третьем гейме сделала брейк и, казалось, расчистила путь к комфортной победе, но Костюк мгновенно выстрелила своим успешным геймом на приеме, а затем с тремя виннерсами под ноль защитила подачу.

Украинке в ключевые моменты не хватило хладнокровия

И все же когда дело доходило до кульминационных моментов, то Швёнтек показывала Костюк, в чем разница между чемпионкой Шлемов и просто молодой теннисисткой с большим будущим. Вспоминаем те шансы украинки в первом сете на брейк-поинтах – при счете 2:2 Костюк неоправданно рискнула на второй подаче и запустила мяч в коридор с бэкхенда, а в седьмом гейме отпустила Швёнтек с двойного брейк-поинта, не забив 100-процентный мяч справа с хав-корта после удобного отскока от троса.

А как же действовала в аналогичной ситуации полячка? А она не суетилась и просто ждала, когда Костюк либо сыграет слишком коротко, либо допустит ошибку. Это и произошло.

Во втором сете принципиально ничего не изменилось – Костюк продолжила держать Швёнтек в напряжении, но роковой седьмой гейм снова сделал разницу. В концовке матча Марта отчаянно цеплялась за любую возможность продлить свое пребывание на корте имени Филиппа Шатрие, однако Швёнтек в очередной раз проявила сумасшедшее самообладание, когда в восьмом гейме отыграла брейк-поинт, а затем при подаче на матч ушла со счета 0:30 и шикарной свечой оформил билет в четвертьфинал.

«Я на многих простых мячах сегодня ошиблась просто по той причине, что я не играла на этом покрытии столько, сколько она. Я думала, что будет какая-то колоссальная между нами разница, но нет. Я такого не почувствовала и это тоже меня радует. Я думаю, что следующая наша встреча будет еще интереснее».

2️⃣2️⃣ sets and counting ????@iga_swiatek keeps her streak alive while battling to victory over Kostyuk 6-3, 6-4 and claims the final slot in the QFs.#RolandGarros pic.twitter.com/PTUVu2Wxdq — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2021

Марта Костюк в матче с Игой Швёнтек отыграла 8 из 12 брейк-поинтов, но и сама не преуспела в реализации своих шансов на приеме (2 из 7).

Костюк снова доказала: главные арены и громкие имена – это ее стихия

У Марты Костюк в юном возрасте уже есть то, к чему многие топ-теннисистки идут на протяжении всей своей карьеры. Она абсолютно не робеет перед большими матчами – это качество, которое в перспективе может сделать ее чемпионкой турнира Большого шлема.

«Для меня было очень важно понять, на каком уровне я сегодня нахожусь, над чем еще мне надо работать. Я это четко увидела, я считаю, что в этом году действительно возможно выиграть Большой Шлем. Я искренне это говорю, искренне в это верю, просто я очень надеюсь, что мне хватит здоровья и правильной подготовки, чтобы это случилось».

Костюк хватило пяти попаданий в основу мэйджоров, чтобы на трех из четырех турниров Большого шлема дойти как минимум до третьего раунда. Та же Свитолина, на рекорды и достижения которой ориентируются все теннисистки Украины, аналогичный путь преодолела за 13 Шлемов. И в каждом из этих заходов Марта сталкивалась с топ-теннисисткой на крупнейшей арене турнира. А в этом году на Ролан Гаррос Костюк дважды побывала в своей стихии и пополнила свою копилку бесценным опытом.

В 2018-м в третьем раунде Australian Open 15-летняя киевлянка в дебютном появлении на мэйджоре без шансов проиграла Элине Свитолиной (2:6, 2:6), но спустя два года на US Open в аналогичной ситуации мы увидели совсем другую Костюк – решительную и готовую сражаться за победу, независимо от статуса соперницы. В тот день в Нью-Йорке Костюк оказала большую услугу Наоми Осаке, подготовив японку к затяжным битвам с Дженнифер Брэйди и Викторией Азаренко на второй неделе американского Шлема. Осака выиграла в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2), а после матча не побоялась признаться, что ей «страшно от того, на что Костюк будет способна в будущем».

Первую победу на таком уровне Костюк оформила в начале прошлой недели в матче с экс-первой ракеткой мира и двукратной чемпионкой Шлемов Гарбинье Мугурусой. И не важно, что испанка из-за травмы не была готова на 100% - важно то, что Костюк приняла этот вызов и хладнокровно сделала свою работу, показав в первую очередь то, как сильно она прибавила именно в плане психологии.

Наконец, вчерашний бой с Игой Швёнтек…Костюк не стала обращать внимание на сумасшедший победный стрик полячки и вышла на корт без малейших колебаний. Вы сами видели, что из этого получилось – Марта на полтора часа затянула чемпионку Ролан Гаррос в борьбу и на пару со Швёнтек показала организаторам французского Шлема, что женские матчи заслуживают почаще появляться в ночных сессиях турнира.