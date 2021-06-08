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Козлова обыграла сеяную теннисистку на старте турнира в Ноттингеме
Украинка продолжает побеждать на траве
Екатерина Козлова после двух побед в квалификации в первом раунде травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме в трех сетах (6:3, 5:7, 6:3) переиграла 84-ю ракетку мира из США Мэдисон Бренгл, которая на турнире была посеяна под 13-м номером.
Козлова могла проходить Бренгл и в двух сетах, но в концовке второй партии при счете 5:2 проиграла пять геймов подряд.
В матче с Бренгл Козлова реализовала 5 из 18 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.
Победа над Бренгл стала для Козловой первой в сезоне в основной сетке турнира WTA.
Следующей соперницей Екатерины Козловой в Ноттингеме станет Йоханна Конта или Лесли Керххове.
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