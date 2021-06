Цидансек сенсационно вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Тамара Цидансек в статусе 85-й ракетки мира прорвалась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах 33-ю сеяную Паулу Бадосу (7:5, 4:6, 8:6). Матч продолжался 2 часа и 29 минут.

Unstoppable ????



World No. 85 Tamara Zidansek had previously never reached R3 at a major. She’s now a Grand Slam *semi-finalist* with a 7-5, 4-6, 8-6 takedown of No.33 seed Paula Badosa. #RolandGarros pic.twitter.com/ef0xgCQgsN