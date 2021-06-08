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Цидансек сенсационно вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Словения ликует

Цидансек сенсационно вышла в полуфинал Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Тамара Цидансек в статусе 85-й ракетки мира прорвалась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах 33-ю сеяную Паулу Бадосу (7:5, 4:6, 8:6). Матч продолжался 2 часа и 29 минут.

Цидансек забрала первый сет со счета 0:3. Во второй партии словенка вела 4:2, но проиграла четыре гейма подряд. В решающем сете Тамара вернулась со счета 0:2, а в 13-м гейме отыграла три скрытых матч-бола.

Цидансек в матче с Бадосой сделала 8 брейков, организовала 48 виннерсов при 39 невынужденных ошибках.

Тамара Цидансек за финал Ролан Гаррос поспорит с Еленой Рыбакиной или Анастасией Павлюченковой.

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В статье: Паула Бадоса Гиберт Ролан Гаррос Тамара Цидансек
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