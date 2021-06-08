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Симона Халеп вернется в тур 20 июня
Теннисистка успевает восстановиться от травмы
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии объявила в своём "твиттере" о скором возвращении в тур.
По словам Симоны, она уже приступила к тренировкам после повреждения левой икроножной мышцы и планирует вернуться к травяному сезону. Первый турнир Халеп проведёт в Бад-Хомбурге, который пройдёт с 20 по 26 июня.
Напомним, на турнире в Риме Симона Халеп получила повреждение в матче с немкой Анжеликой Кербер, после чего отказалась от участия в "Ролан Гаррос". Симона является обладателем двух титулов "Большого шлема", а также финалисткой трёх турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Помимо этого, румынка является победительницей 23 турниров WTA. На сегодняшний день Халеп занимает третью строчку в мировом рейтинге.
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