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Зверев пробился в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Зверев пробился в полуфинал Ролан Гаррос

Новина українською

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев без особых проблем вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинальном матче "Ролан Гаррос" Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокина.

Ролан Гаррос. 8 июня

Александр Зверев - Алехандро Давидович-Фокин 6:4, 6:1, 6:1

Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Зверев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Давидович-Фокина — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За право выйти в финал турнира Зверев сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).

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В статье: Александр Зверев
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