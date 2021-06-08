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Зверев пробился в полуфинал Ролан Гаррос
Первый пошёл
Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев без особых проблем вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
В четвертьфинальном матче "Ролан Гаррос" Зверев (6) в трёх сетах обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокина.
Ролан Гаррос. 8 июня
Александр Зверев - Алехандро Давидович-Фокин 6:4, 6:1, 6:1
Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
Зверев 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 14. На счету Давидович-Фокина — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
За право выйти в финал турнира Зверев сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция).
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