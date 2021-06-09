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Крейчикова сломила Гауфф и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Чешка в двух шагах от невероятной сенсации

Крейчикова сломила Гауфф и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

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Барбора Крейчикова в статусе 33-й ракетки мира вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв Кори Гауфф (7:6, 6:3). Теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты.

В первом сете Гауфф постоянно вела в счете, но при счете 5:3 не защитила свою подачу. Крейчикова отыграла пять сет-болов, прежде чем поставила точку в сете на тайбрейке.

Во второй партии чешка быстро повела 5:0, однако Гауфф уперлась и выиграла три гейма подряд. И всего же с шестого матч-бола Крейчикова дождалась от юной американки решающей невынужденной ошибки.

Крейчикова в матче с Гауфф подала 5 эйсов, совершила 8 двойных ошибок, выиграла 69% очков с первой подачи, реализовала 4 из 6 брейк-поинтов, а также сделала 27 виннерсов при 28 невынужденных ошибках.

В полуфинале Ролан Гаррос Барбора Крейчикова сыграет с Игой Швёнтек или Марией Саккари.

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В статье: Барбора Крейчикова Ролан Гаррос Кори Гауфф
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