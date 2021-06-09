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Крейчикова сломила Гауфф и вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Чешка в двух шагах от невероятной сенсации
фото - flashscore.com.ua
Барбора Крейчикова в статусе 33-й ракетки мира вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв Кори Гауфф (7:6, 6:3). Теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты.
В первом сете Гауфф постоянно вела в счете, но при счете 5:3 не защитила свою подачу. Крейчикова отыграла пять сет-болов, прежде чем поставила точку в сете на тайбрейке.
Во второй партии чешка быстро повела 5:0, однако Гауфф уперлась и выиграла три гейма подряд. И всего же с шестого матч-бола Крейчикова дождалась от юной американки решающей невынужденной ошибки.
Semi-final bound ????— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021
2018 doubles champion @BKrejcikova will make her #RolandGarros singles SF debut after overcoming Gauff 7-6(6), 6-3. pic.twitter.com/3iy4TdR1UB
Крейчикова в матче с Гауфф подала 5 эйсов, совершила 8 двойных ошибок, выиграла 69% очков с первой подачи, реализовала 4 из 6 брейк-поинтов, а также сделала 27 виннерсов при 28 невынужденных ошибках.
В полуфинале Ролан Гаррос Барбора Крейчикова сыграет с Игой Швёнтек или Марией Саккари.
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