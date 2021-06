Крейчикова сломила Гауфф и вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Барбора Крейчикова в статусе 33-й ракетки мира вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв Кори Гауфф (7:6, 6:3). Теннисистки провели на корте 1 час и 53 минуты.

В первом сете Гауфф постоянно вела в счете, но при счете 5:3 не защитила свою подачу. Крейчикова отыграла пять сет-болов, прежде чем поставила точку в сете на тайбрейке.

Во второй партии чешка быстро повела 5:0, однако Гауфф уперлась и выиграла три гейма подряд. И всего же с шестого матч-бола Крейчикова дождалась от юной американки решающей невынужденной ошибки.

