  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинец Белинский вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Белинский вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Подрастает замена Стаховскому и Марченко

Украинец Белинский вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Новина українською

Вячеслав Белинский в третьем раунде Открытого чемпионата Франции среди юношей в волевом стиле прошел полячка Макса Кашниковски (2:6, 6:3, 6:1).

Белинский на пути к четвертьфиналу подал 2 эйса, сделал 6 двойных ошибок, реализовал 7 из 8 брейк-поинтов при пяти неудачных геймах на своей подаче.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Вячеслав Белинский сыграет с пятой ракеткой турнира из Франции Джованни Мпетчи Перрикардом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Крейчикова сломила Гауфф и вышла в полуфинал Ролан Гаррос.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос Вячеслав Белинский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...