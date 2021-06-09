Украинец Белинский вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Вячеслав Белинский в третьем раунде Открытого чемпионата Франции среди юношей в волевом стиле прошел полячка Макса Кашниковски (2:6, 6:3, 6:1).

Белинский на пути к четвертьфиналу подал 2 эйса, сделал 6 двойных ошибок, реализовал 7 из 8 брейк-поинтов при пяти неудачных геймах на своей подаче.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Вячеслав Белинский сыграет с пятой ракеткой турнира из Франции Джованни Мпетчи Перрикардом.