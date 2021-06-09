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Украинец Белинский вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос
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Вячеслав Белинский в третьем раунде Открытого чемпионата Франции среди юношей в волевом стиле прошел полячка Макса Кашниковски (2:6, 6:3, 6:1).
Белинский на пути к четвертьфиналу подал 2 эйса, сделал 6 двойных ошибок, реализовал 7 из 8 брейк-поинтов при пяти неудачных геймах на своей подаче.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Вячеслав Белинский сыграет с пятой ракеткой турнира из Франции Джованни Мпетчи Перрикардом.
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