Больше не королева Парижа. Швёнтек проиграла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Ига Швёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции неожиданно уступила Марии Саккари (4:6, 4:6) и прекратила защиту титула.

Швёнтек отдала первый сет со счета 2:0. В начале второй партии полячка взяла медицинский тайм-аут, но вернуться в игру после раннего брейка от Саккари ей так и не удалось.

Consider the moment seized



In her first career major quarter-final, @mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.