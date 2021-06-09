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Больше не королева Парижа. Швёнтек проиграла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Теннис
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У грунтового Шлема будет новая чемпионка

Больше не королева Парижа. Швёнтек проиграла в 1/4 финала Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

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Ига Швёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции неожиданно уступила Марии Саккари (4:6, 4:6) и прекратила защиту титула.

Швёнтек отдала первый сет со счета 2:0. В начале второй партии полячка взяла медицинский тайм-аут, но вернуться в игру после раннего брейка от Саккари ей так и не удалось.

Саккари в матче со Швёнтек подала 5 эйсов, выиграла 83% очков с первой подачи, реализовала 3 из 8 брейк-поинтов, а также сделала 26 виннерсов и допустила 24 невынужденных ошибки.

Мария Саккари вышла в полуфинал Ролан Гаррос вслед за Стефаносом Циципасом, а ее следующей соперницей станет Барбора Крейчикова.

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В статье: Мария Саккари Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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