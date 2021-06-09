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Больше не королева Парижа. Швёнтек проиграла в 1/4 финала Ролан Гаррос
У грунтового Шлема будет новая чемпионка
фото - flashscore.com.ua
Ига Швёнтек в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции неожиданно уступила Марии Саккари (4:6, 4:6) и прекратила защиту титула.
Швёнтек отдала первый сет со счета 2:0. В начале второй партии полячка взяла медицинский тайм-аут, но вернуться в игру после раннего брейка от Саккари ей так и не удалось.
Consider the moment seized ????— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2021
In her first career major quarter-final, ????????@mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2
Саккари в матче со Швёнтек подала 5 эйсов, выиграла 83% очков с первой подачи, реализовала 3 из 8 брейк-поинтов, а также сделала 26 виннерсов и допустила 24 невынужденных ошибки.
Мария Саккари вышла в полуфинал Ролан Гаррос вслед за Стефаносом Циципасом, а ее следующей соперницей станет Барбора Крейчикова.
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