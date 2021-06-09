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Надаль прервал серию из 36 выигранных сетов
Диего Шварцман смог её прервать
В четвертьфинале "Ролан Гаррос" встречаются Рафаэль Надаль (Испания) и Диего Шварцман (Аргентина).
Во втором сете противостояния аргентинец победил испанца со счётом 6:4. Таким образом, Диего прервал беспроигрышную серию сетов Рафы на "Ролан Гаррос". Она насчитывала 36 партий.
Самая длинная победная серия Надаля составляет 38 сетов. Интересно, что её тоже прервал Шварцман.
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