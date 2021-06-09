  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль отреагировал на прерванную серию из 36 беспроигрышных сетов
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль отреагировал на прерванную серию из 36 беспроигрышных сетов

Теннис
(1 голосов)

Испанец не считает это катастрофой

Надаль отреагировал на прерванную серию из 36 беспроигрышных сетов

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал то, что во втором сете четвертьфинального матча "Ролан Гаррос" аргентинец Диего Шварцман прервал серию испанца из 36 выигранных сетов в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 в пользу Надаля.

"Я был в сложной ситуации, когда он вёл 4:3 в третьем сете. Это был момент, чтобы успокоиться, подумать о том, что у меня хорошо получалось на тренировках, чтобы попытаться это воплотить. Это был тяжёлый, напряжённый момент. Я очень горжусь тем, что, вероятно, лучший уровень тенниса, который у меня был, я показал от 4:3 до конца матча — с небольшим количеством ошибок, много забивая навылет, начав хорошо переводить с форхенда по линии, добавляя углы, глубже пробивая кроссы, намного лучше принимая. Я думаю, что начал работать лучше в третьем сете.

Но это нормально. Я не притворяюсь, что приезжаю сюда и не проигрываю сеты. Я не считаю, что проигранный сет будет для меня катастрофой. Это часть игры. Передо мной лучшие игроки мира. Проигрыш сетов — это то, что я принимал на протяжении всей теннисной карьеры. Важно то, как вы восстанавливаетесь после проигранного сета", — приводит слова Надаля Tennis Majors.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...