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Надаль отреагировал на прерванную серию из 36 беспроигрышных сетов
Испанец не считает это катастрофой
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал то, что во втором сете четвертьфинального матча "Ролан Гаррос" аргентинец Диего Шварцман прервал серию испанца из 36 выигранных сетов в Париже. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4, 6:0 в пользу Надаля.
"Я был в сложной ситуации, когда он вёл 4:3 в третьем сете. Это был момент, чтобы успокоиться, подумать о том, что у меня хорошо получалось на тренировках, чтобы попытаться это воплотить. Это был тяжёлый, напряжённый момент. Я очень горжусь тем, что, вероятно, лучший уровень тенниса, который у меня был, я показал от 4:3 до конца матча — с небольшим количеством ошибок, много забивая навылет, начав хорошо переводить с форхенда по линии, добавляя углы, глубже пробивая кроссы, намного лучше принимая. Я думаю, что начал работать лучше в третьем сете.
Но это нормально. Я не притворяюсь, что приезжаю сюда и не проигрываю сеты. Я не считаю, что проигранный сет будет для меня катастрофой. Это часть игры. Передо мной лучшие игроки мира. Проигрыш сетов — это то, что я принимал на протяжении всей теннисной карьеры. Важно то, как вы восстанавливаетесь после проигранного сета", — приводит слова Надаля Tennis Majors.
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