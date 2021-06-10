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Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос и сыграет с Надалем

Теннис
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Полуфинал мечты все-таки состоится

Джокович пробился в полуфинал Ролан Гаррос и сыграет с Надалем

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Новак Джокович вслед за Рафаэлем Надалем выиграл матч 1/4 финала на Ролан Гаррос, огорчив в четырех сетах Маттео Берреттини (6:3, 6:2, 6:7, 7:5). Матч продолжался 3 часа и 32 минуты.

У Джоковича был шанс завершить игру в трех партиях, но на тайбрейке третьего сета серб при счете 5:4 в атакующих ситуациях дважды послал мяч в сетку.

В матче с Берреттини Джокович подал 10 эйсов, выиграл 77% очков с первой подачи, реализовал 4 из 9 брейк-поинтов, не проиграл ни одного гейма на своей подаче и сделал 44 виннерса при всего 19 невынужденных ошибках.

Новак Джокович в 40-й раз вышел в полуфинал на турнире Большого шлема, а его следующим соперником в Париже станет 13-кратный чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль, которому первая ракетка мира в прошлом году без шансов проиграл в финале.

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В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос Маттео Берреттини
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