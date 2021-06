Ролан Гаррос в 5-й раз выиграет теннисистка не из топ-10 посева

Накануне на Ролан Гаррос определились последние участницы 1/2 финала. Вслед за Анастасией Павлюченковой и Тамарой Цидансек в четверку претенденток на титул в Париже вошли Барбора Крейчикова и Мария Саккари.

Самой рейтинговой из полуфиналисток грунтового Шлема является 17-я сеяная Мария Саккари. Таким образом, Ролан Гаррос в пятый раз в истории выиграет теннисистка не из топ-10 посева.

Semifinals Set:



Krejcikova vs. [17] Sakkari

[31] Pavlyuchenkova vs. Zidansek



For just the 5th time in Roland Garros history, a player seeded outside the Top 10 will lift the Coupe Suzanne Lenglen on Saturday. #RG21 pic.twitter.com/6J1IegySnu