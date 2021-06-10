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Ролан Гаррос в 5-й раз выиграет теннисистка не из топ-10 посева
Скоро мир получит новую чемпионку мэйджоров
фото - flashscore.com.ua
Накануне на Ролан Гаррос определились последние участницы 1/2 финала. Вслед за Анастасией Павлюченковой и Тамарой Цидансек в четверку претенденток на титул в Париже вошли Барбора Крейчикова и Мария Саккари.
Самой рейтинговой из полуфиналисток грунтового Шлема является 17-я сеяная Мария Саккари. Таким образом, Ролан Гаррос в пятый раз в истории выиграет теннисистка не из топ-10 посева.
Semifinals Set:— WTA Insider (@WTA_insider) June 9, 2021
Krejcikova vs. [17] Sakkari
[31] Pavlyuchenkova vs. Zidansek
For just the 5th time in Roland Garros history, a player seeded outside the Top 10 will lift the Coupe Suzanne Lenglen on Saturday. #RG21 pic.twitter.com/6J1IegySnu
С 2010 года в Париже было зафиксировано три аналогичных случая, когда чемпионками Ролан Гаррос стали Франческа Скьявоне, Елена Остапенко и Ига Швёнтек.
В полуфинале Ролан Гаррос сегодня Анастасия Павлюченкова сыграет с Тамарой Цидансек, а Мария Саккари поспорит за финал с Барборой Крейчиковой.
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