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Ролан Гаррос в 5-й раз выиграет теннисистка не из топ-10 посева

Теннис
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Скоро мир получит новую чемпионку мэйджоров

Ролан Гаррос в 5-й раз выиграет теннисистка не из топ-10 посева

фото - flashscore.com.ua

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Накануне на Ролан Гаррос определились последние участницы 1/2 финала. Вслед за Анастасией Павлюченковой и Тамарой Цидансек в четверку претенденток на титул в Париже вошли Барбора Крейчикова и Мария Саккари.

Самой рейтинговой из полуфиналисток грунтового Шлема является 17-я сеяная Мария Саккари. Таким образом, Ролан Гаррос в пятый раз в истории выиграет теннисистка не из топ-10 посева.

С 2010 года в Париже было зафиксировано три аналогичных случая, когда чемпионками Ролан Гаррос стали Франческа Скьявоне, Елена Остапенко и Ига Швёнтек.

В полуфинале Ролан Гаррос сегодня Анастасия Павлюченкова сыграет с Тамарой Цидансек, а Мария Саккари поспорит за финал с Барборой Крейчиковой.

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В статье: Анастасия Павлюченкова Мария Саккари Барбора Крейчикова Ролан Гаррос Тамара Цидансек
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