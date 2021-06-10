Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белинский проиграл в 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос
Украинец зачехлил ракетку в Париже
фото - btu.org.ua
Вячеслав Белинский в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции среди юниоров разгромно проиграл пятой ракетке турнира Джованни Мпетши Перрикару (6:2, 6:1). Матч продолжался всего 46 минут.
Белинский проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме смог заработать только один брейк-поинт.
Вячеслав Белинский продолжит выступления на Ролан Гаррос в парной сетке. Накануне украинец в дуэте с болгарином Петром Нестеровым в матче за четвертьфинал обыграли лидеров посева Марка Лаяла и Джека Пиннингтона Джонса.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Героям слава – убрать: в УЕФА ответили на запрос России по поводу формы сборной Украины
- Пауло Фонсека официально возглавит Тоттенхэм на следующей неделе (Ди Марцио)
- Путин прокомментировал форму сборной Украины
- Марта Костюк – Ига Швёнтек. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Ролан Гаррос
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО