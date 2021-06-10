  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Белинский проиграл в 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белинский проиграл в 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Украинец зачехлил ракетку в Париже

Белинский проиграл в 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос

фото - btu.org.ua

Новина українською

Вячеслав Белинский в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции среди юниоров разгромно проиграл пятой ракетке турнира Джованни Мпетши Перрикару (6:2, 6:1). Матч продолжался всего 46 минут.

Белинский проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме смог заработать только один брейк-поинт.

Вячеслав Белинский продолжит выступления на Ролан Гаррос в парной сетке. Накануне украинец в дуэте с болгарином Петром Нестеровым в матче за четвертьфинал обыграли лидеров посева Марка Лаяла и Джека Пиннингтона Джонса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ролан Гаррос в 5-й раз выиграет теннисистка не из топ-10 посева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос Вячеслав Белинский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...