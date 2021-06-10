Белинский проиграл в 1/4 финала юниорского Ролан Гаррос

Вячеслав Белинский в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции среди юниоров разгромно проиграл пятой ракетке турнира Джованни Мпетши Перрикару (6:2, 6:1). Матч продолжался всего 46 минут.

Белинский проиграл 4 гейма на своей подаче, а на приеме смог заработать только один брейк-поинт.

Вячеслав Белинский продолжит выступления на Ролан Гаррос в парной сетке. Накануне украинец в дуэте с болгарином Петром Нестеровым в матче за четвертьфинал обыграли лидеров посева Марка Лаяла и Джека Пиннингтона Джонса.